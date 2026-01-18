Venden una camiseta que usó Stephen Curry en las Finales NBA 2022 por $2.45 millones de dólares

La camiseta que Stephen Curry vistió en el Juego 6 de las Finales de la NBA de 2022, encuentro en el que los Golden State Warriors aseguraron el campeonato frente a los Boston Celtics, fue vendida recientemente en una transacción privada por $2.45 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para una prenda utilizada por el base estrella.

Ese partido no solo significó el cuarto título de la NBA para Curry con Golden State, sino que también le permitió conquistar el único premio de MVP de las Finales de su carrera hasta ahora, lo que incrementó de forma sustancial el valor simbólico y comercial de la camiseta.

Hasta esta operación, el récord para una camiseta de Curry estaba fijado en $1.758 millones de dólares, monto pagado el verano pasado en una subasta de Sotheby’s por la prenda que el jugador utilizó en su segundo partido en la NBA, juego en el que encestó el primer triple de su carrera profesional.

Barry Meisel, presidente y director de operaciones de MeiGray Group, empresa encargada de autentificar la camiseta mediante análisis fotográfico, confirmó la venta a ESPN. Meisel explicó que se trata de la única camiseta utilizada por Curry durante ese sexto partido de las Finales. Cabe recordar que la misma prenda había sido vendida de forma privada hace tres años y medio por $1.7 millones de dólares.

MeiGray Group, reconocida internacionalmente por sus servicios de autenticación y documentación fotográfica, mantiene acuerdos oficiales con los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers de la NBA, además de colaborar con seis equipos de la NHL.

El comprador, representado en la operación por Curio Advisors, optó por mantenerse en el anonimato, una práctica cada vez más común en este tipo de ventas de alto perfil dentro del mercado de memorabilia deportiva.

Sigue leyendo:

–Colombia vs Portugal en Miami es el partido más solicitado del Mundial 2026

–Nikola Jokic sufre grave lesión y preocupa a Denver y la NBA

–NBA suspende a Dennis Schröder por tres partidos tras altercado con Luka Doncic