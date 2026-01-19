Cómo distribuyeron las habitaciones del reality show ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?, reality show de la cadena Univisión, se estrenó este domingo con muchas sorpresas. Una de las más esperadas era conocer cómo son las habitaciones de la villa en Brasil en la que graban esta competencia.

En la primera transmisión se vio que hay una suite diamante, un privilegio que darán semanalmente a una de las parejas. En esta oportunidad, René Strickler y Rubí Cardozo fueron quienes lograron obtener este derecho, pero además, mandaron a dormir a la bodega a Gigi Ojeda y David Leal, un lugar pequeño, incómodo y gris.

“No nos vamos a dejar caer por esto. Esto me da más ganas de pelear”, dijo el cantante boricua al estar en este sitio. Mientras que su pareja, comentó: “Estoy tratando de no desmotivarme, claramente”.

En el resto de las habitaciones, que sí tienen algunas comodidades, la distribución quedó de la siguiente manera por esta primera semana, ya que cambiarán a medida que avance el juego. En el cuarto trébol estarán Salvador Zerboni y Marcela Ruiz; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Franco Tradardi y Breh; y Raúl y Laura Molinar.

En la habitación corazón, en la que hay menos privacidad, estarán: Mario y Brenda Bezares; Laysha Pink y Nelson El Malito; Claudia Galván y Lorenzo Méndez; José Medina y Tiby Camacho; Jim Velásquez y Alina Lozano y Ale Jaramillo y Beta Mejía.

Cada día, los participantes deberán superar diferentes desafíos en el reality show, pero además, intentarán conectar con la audiencia, que al final es la que los ayudará a mantenerse dentro de la villa.

¿Apostarías por mí? es conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher. Además, cuenta con los análisis de Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

El programa tiene un formato de transmisión 24/7 y diferentes galas en las que presentan lo mejor del día.

