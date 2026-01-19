Un muerto y dos heridos tras la colisión de dos vehículos en West Ridge Road, Nueva York

Las autoridades de Grecia informaron que una persona perdió la vida luego de un accidente entre dos vehículos en West Ridge Road el sábado en la tarde.

El accidente tuvo lugar alrededor de la 1:00 del sábado.

Los funcionarios aseguraron que la investigación preliminar muestra que un automóvil que circulaba hacia el oeste por West Ridge Road se estrelló contra otro vehículo detenido en un semáforo en rojo en la intersección de West y Elmogrove Road.

Fatal Motor Vehicle Collision – West Ridge Road at Elmgrove Road



The Greece Police Department is investigating a fatal motor vehicle collision that occurred today, January 17, 2026, at approximately 1:00 p.m. on West Ridge Road at Elmgrove Road.



Preliminary investigation… pic.twitter.com/pMt9QFGSDZ — Greece Police NY (@GreecePoliceNY) January 17, 2026

La persona que iba detrás del volante, que, de acuerdo con la policía, chocó el vehículo detenido, fue declarada muerta en el lugar de los hechos, News 10 NBC.

El otro conductor y su pasajero fueron llevados al Hospital Strong Memorial con heridas graves. Seguían internados el domingo debido a la gravedad de sus lesiones. Un perro que estaba dentro del automóvil murió en el accidente.

West Ride Road sigue cerrada mientras la policía hace las respectivas pesquisas que siguen en curso.

