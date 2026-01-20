Error en cadena de suministro libera atún con riesgo de botulismo

Un error crítico en la cadena de suministro de los productos de atún Genova ha obligado a la empresa Tri-Union Seafoods a emitir una alerta sanitaria urgente. La situación involucra dos tipos de atún enlatado que se encontraban en cuarentena debido a un retiro del mercado por riesgo de botulismo detectado originalmente en febrero de 2025.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) explicó que un distribuidor externo liberó inadvertidamente productos que debían permanecer retenidos. El problema radica en un defecto de fabricación en la tapa de la lata (sistema de lengüeta de fácil apertura). Este fallo compromete la integridad del sello hermético, lo que podría provocar fugas o la proliferación de Clostridium botulinum, una bacteria que genera una intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

Es importante aclarar que no se trata de un nuevo retiro, sino de una alerta sobre un lote previo que fue distribuido en 2026 por error en cadenas como Meijer, Giant Foods, Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions. Los productos llegaron a nueve estados: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin, Maryland, Virginia y California.

¿Cómo identificar los productos afectados?

Se insta a los consumidores a no consumir el producto, incluso si no presenta mal olor o aspecto extraño. Revisa los siguientes detalles técnicos :

1. Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva (Pack de 4 – 5.0 oz)

UPC: 4800073265

4800073265 Códigos de lata: S84N D2L y S84N D3L

S84N D2L y S84N D3L Fechas de caducidad: 21/01/2028 y 24/01/2028

2. Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva Virgen Extra con Sal Marina (5.0 oz)

UPC: 4800013275

4800013275 Código de lata: S88N D1M

S88N D1M Fecha de caducidad: 17/01/2028

Si posee uno de estos productos, devuélvalo al punto de compra para un reembolso completo o comuníquese con Tri-Union Seafoods para recibir un kit de recuperación y cupones de reemplazo.

¿Qué es el botulismo y cuáles son sus síntomas?

El botulismo es una enfermedad neuroparalítica grave causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum. Este microorganismo ataca directamente el sistema nervioso, provocando una parálisis muscular progresiva que puede ser fatal.

Transmisión y riesgos

La forma más frecuente de contagio es el consumo de alimentos mal procesados o conservados (especialmente conservas caseras o latas con sellos defectuosos). También puede ocurrir por heridas infectadas o, en lactantes, por la ingesta de esporas (comúnmente en la miel). La detección temprana es el factor determinante para la supervivencia, ya que evita la insuficiencia respiratoria.

Síntomas de alerta

Visión doble o borrosa y párpados caídos.

o borrosa y párpados caídos. Dificultad evidente para hablar o tragar .

. Debilidad muscular que desciende desde la cabeza hacia el resto del cuerpo.

Dificultad para respirar.

