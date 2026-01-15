Mujer compra una nueva casa y gana $100,000 en la lotería poco después

Comprar una casa suele venir acompañado de emoción y nervios financieros, pero para una mujer de Carolina del Norte, la vida decidió regalarle un respiro inesperado -en forma de un premio de lotería– apenas días después de firmar su nuevo hogar.

Yolanda Black, residente de Charlotte, jamás imaginó que una visita cotidiana a una tienda terminaría transformando por completo el inicio de su nueva etapa familiar.

Poco tiempo después de cerrar la compra de su casa, decidió comprar un boleto raspable de $20 del juego Stacks of Cash, comprado en la tienda Cigarettes & More, ubicada sobre Pineville-Matthews Road, en Charlotte.

La sorpresa llegó al raspar el boleto: el premio mayor de $100,000 estaba en sus manos.

La propia Black describió el momento con total emoción: “Salté de alegría. Luego se lo dije a mi esposo“.

La coincidencia del premio con la reciente compra de su vivienda hizo que la experiencia fuera aún más significativa.

“Acabo de comprar una casa nueva”, explicó Black. “Alguien me dijo: ‘Casa nueva, dinero nuevo’”.

Según relató a funcionarios de la North Carolina Education Lottery, el dinero llega en el momento perfecto y ya tiene un uso claro: amueblar su nuevo hogar y completar todo aquello que normalmente representa un gasto considerable tras mudarse.

