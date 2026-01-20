Harry Styles anuncia el lanzamiento de “Aperture”, el primer sencillo de su nuevo álbum

El cantante británico Harry Styles anunció oficialmente que “Aperture”, el primer sencillo de su próximo álbum, se lanzará este jueves a las 7:00 p. m. (ET), dando el primer adelanto formal de una nueva etapa artística.

El anuncio llega una semana después de que Styles confirmara que su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, se estrenará el próximo 6 de marzo. El proyecto contará con 12 canciones y estará nuevamente producido por Kid Harpoon, colaborador clave en Harry’s House (2022), el álbum que le valió a Styles el Premio Grammy a Álbum del Año en 2023.

El propio Styles inició una campaña promocional de intriga con la publicación de vallas publicitarias y anuncios minimalistas ubicados en ciudades como Nueva York, Madrid y Roma. En los anuncios se leían frases como “we belong together” y “nos vemos muy pronto”. A esto se sumó la aparición de una página web enigmática, que incrementó el interés de fans y especialistas de la industria.

A finales de 2025 el artista publicó sin previo aviso un video musical en el que se le veía interpretando al piano su instrumental “Forever, Forever”, grabado durante la última fecha de Love on Tour en 2023. El clip cerraba con la frase “We belong together” parpadeando en pantalla.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally marca el cuarto capítulo en la carrera solista de Harry Styles, tras su salida de One Direction, consolidando su evolución artística tras el éxito masivo de Harry’s House. Ese álbum lo llevó a una gira internacional de casi dos años, iniciada en septiembre de 2021 y concluida el 22 de julio de 2023 en Reggio Emilia, Italia, con una de las presentaciones más multitudinarias de su carrera.

Además del estreno de “Aperture” y del nuevo álbum, crecen los rumores sobre un posible regreso a los escenarios. Diversos reportes apuntan a que Styles estaría considerando residencias internacionales como parte de la promoción del disco, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

Sigue leyendo: