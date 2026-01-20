J.D. Vance y su esposa anuncian que esperan un cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció este martes que él y su esposa, Usha Vance, esperan a su cuarto hijo, un hecho inusual en la política estadounidense al tratarse de un nacimiento que ocurrirá mientras ejerce el cargo.

La pareja informó que el bebé será un niño y que el nacimiento está previsto para finales de julio. En un mensaje difundido en redes sociales, señalaron que tanto Usha Vance como el bebé se encuentran en buen estado de salud.

Con este anuncio, Vance se convertirá en el primer vicepresidente en funciones del que se tiene constancia que dará la bienvenida a un hijo durante su mandato, un hecho poco común incluso dentro de la historia política del país.

Aunque no existen precedentes similares en una vicepresidencia, sí ha ocurrido con presidentes en ejercicio. Grover Cleveland tuvo dos hijos mientras ocupaba la Casa Blanca, y John F. Kennedy fue padre de un niño que nació de forma prematura y falleció poco después.

Vance, de 41 años, y su esposa, de 40, ya son padres de dos hijos y una hija. En el comunicado conjunto, ambos expresaron su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de la familia y agradecieron al personal médico que los atiende.

“En estos momentos tan exigentes, estamos especialmente agradecidos con los médicos militares que cuidan de nuestra familia y con el equipo que hace posible que podamos servir al país mientras mantenemos una vida familiar plena”, indicaron.

La Casa Blanca reaccionó poco después al anuncio con un mensaje de felicitación difundido en redes sociales. Desde la cuenta oficial del Gobierno se celebró la noticia y se describió a la actual administración como “la más pro familia de la historia”.

La familia Vance

En una entrevista concedida el mes pasado a NBC News, el vicepresidente afirmó que su matrimonio con Usha Vance es “más sólido que nunca” y habló sobre cómo sus hijos enfrentan la exposición pública.

“Para algunos es muy difícil”, explicó. Relató que su hijo mayor, de 8 años, prefiere mantenerse alejado de las cámaras y de los actos oficiales, mientras que el menor, de 5, disfruta con mayor entusiasmo la atención que recibe.

Sigue leyendo: