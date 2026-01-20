Protestas en Nueva York y varios estados de EE.UU. contra Trump

A un año de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, cientos de manifestantes salieron a las calles de Nueva York y de otros estados de Estados Unidos este martes para protestar contra las políticas del mandatario estadounidense, principalmente las migratorias, en un momento de alta tensión por los operativos registrados en el estado de Minnesota en los últimos días.

Tony, uno de los migrantes que participó en la protesta en Washington, aseguró a El Diario que las movilizaciones buscan visibilizar la situación de los inmigrantes que —a su juicio— están siendo perseguidos y cuyos derechos estarían siendo vulnerados por las autoridades.

Señaló que, según los datos que manejan los activistas, más de 16 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y mencionó el caso de Geraldo Lunas, un cubano que presuntamente habría fallecido ahorcado por agentes federales en un centro de detención en Texas.

Manifestantes rechazan en Washington las políticas de Trump. Foto: Jesús García / Impremedia

“Estamos siempre alzando la voz, especialmente por nuestros hermanos inmigrantes que en este momento están siendo asediados, perseguidos, sus derechos están siendo violados. Nosotros estamos aquí porque esas personas se quedaron sin vida, sin poder alzar su voz”, manifestó.

Expresó sus deseos de que más migrantes participen en las protestas. “Hoy es el momento de defender nuestra comunidad. Tienes que alzar tu voz en las calles, es gratis y es justicia, no tenemos que tener pena por reclamar nuestros derechos”, enfatizó.

Tony destacó también la participación de la comunidad mexicana en las convocatorias y lamentó que ciudadanos salvadoreños, en su mayoría, “se queden en silencio” en el área de Washington, Maryland y Virginia.

“No están alzando la voz, no sé si es por el apoyo a su presidente (Nayib) Bukele, y porque Bukele es amigo de Trump, pero ahora mismo deben estar en la calle defendiendo a los migrantes”, instó.

Sigue leyendo:

• DHS detuvo a 10,000 migrantes irregulares en Minneapolis; Kristi Noem acusa a Walz y Frey de “proteger criminales”

• Estos son los tres inmigrantes que han muerto bajo custodia de ICE en El Paso este año

• Activistas irrumpieron en iglesia de Minnesota donde un agente de ICE es pastor; DOJ anuncia una investigación federal