Venezuela califica de “fake” un mapa generado por IA publicado por Trump

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez calificó este martes como fake una imagen generada con inteligencia artificial, y compartida por el presidente Donald Trump, en la que se muestra un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La publicación de Miraflores, en su perfil oficial en X, incluyó la noticia sobre la imagen con un letrero rojo que decía “fake”, sin agregar más comentarios. La fotografía original se tomó en agosto pasado en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una reunión de Trump con líderes europeos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Entre los asistentes se encontraban Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Giorgia Meloni, presidenta italiana; Friedrich Merz, canciller alemán; Alexander Stubb, líder finlandés; y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

En la imagen difundida por Trump, la bandera estadounidense se extiende artificialmente sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela, lo que generó la reacción del chavismo.

Este gesto se suma a otras acciones y declaraciones de Trump respecto a estos países. En varias ocasiones ha considerado a Canadá como parte de Estados Unidos y, a principios de enero, ordenó una operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York.

Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, y aseguró que es “un prisionero de guerra”.

Asimismo, Trump ha mostrado recientemente su interés en Groenlandia, una isla ártica de soberanía danesa, llegando a amenazar con su anexión incluso por la fuerza, lo que ha generado tensiones dentro de la OTAN.

Antes de difundir la imagen del mapa, Trump publicó otra fotografía en la que aparece plantando la bandera estadounidense en Groenlandia, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance.

Donald Trump publicó una imagen falsa en el que aparece plantando una bandera estadounidense junto a un cartel que dice Groenlandia. Foto: Donald Trump / Truth Social

La difusión de la imagen con la superposición del mapa ocurrió apenas unas horas antes de que Trump participe en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde ya confirmó un encuentro con Mark Rutte, en el que abordará la situación de Groenlandia y otros asuntos de política exterior.

Sigue leyendo:

• EE.UU. dice que la intervención en Venezuela podría extenderse varios años mientras se estabiliza el país

• Registros revelan que la DEA investigó a Delcy Rodríguez durante años mientras ascendía en el poder en Venezuela

• Pence: “Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela”