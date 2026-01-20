Vidente mexicana Mhoni vaticina atentado en Estados Unidos durante Mundial 2026

La vidente mexicana Mhoni generó revuelo al vaticinar que Estados Unidos podría enfrentar un episodio de violencia que atente contra su seguridad nacional durante el Mundial 2026.

En su intervención durante un programa en Unicable, Mhoni detalló que sus predicciones apuntaban a un posible atentado durante la Copa del Mundo que se disputará en tres países. La astróloga especificó que ni México ni Canadá estaban en riesgo.

“Me han preguntado: ‘¿Mhoni, ves atentados en cuestión del Mundial?’, En México no; en México estaremos muy ocupados con el futbol, pero en Estados Unidos sí”, manifestó.

“Hay que poner atención en aeropuertos y en algunas ciudades, en Houston y California, hay que cuidarse”, añadió.

La próxima Copa del Mundo arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio. La inauguración se llevará a cabo en el Estadio Azteca de México y la final se jugará en MetLife de New Jersey.

Recientemente, el gobierno informó que destinará $115 millones de dólares a la implementación de tecnología antidrones con el objetivo de reforzar la seguridad de cara al Mundial de la FIFA 2026.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un comunicado que esta inversión permitirá fortalecer la protección de las fronteras, combatir a organizaciones criminales, resguardar infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante un año marcado por eventos de gran magnitud.

Estados Unidos se ha convertido en el centro de convenciones de los eventos deportivos más importantes en cuanto a fútbol se trata. En 2024 fueron anfitriones de la Copa América.

Sin embargo, el torneo dejó en evidencia algunas deficiencias de protocolo y organización debido al caos que se vivió en la final entre los hinchas de Colombia y Argentina.

Cientos de fanáticos intentaron ingresar sin boleto y a la fuerza al Hard Rock Stadium de Miami. La policía intervino, realizando múltiples detenciones y aplicando medidas de control para evitar que la situación se desbordara.

No obstante, esa imagen se pudo revertir en el pasado Mundial de Clubes, en el que hubo un despliegue de 12 estadios y 11 ciudades habilitadas.



