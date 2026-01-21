De película: así fue el rescate de una mujer mientras su camioneta se hunde en Virginia Beach (Video)

Una escena de tensión extrema, como extraída de una película de acción, se vivió el pasado viernes en Virginia Beach, en el estado de Virginia: una mujer fue rescatada justo a tiempo mientras su camioneta negra se hundía lentamente en aguas heladas, cerca de Shore Drive.

El dramático momento, captado en video y difundido por medios locales, mostró una reacción rápida de varios testigos que evitaron la muerte de la conductora.

El incidente ocurrió cerca de una baranda, en las inmediaciones de los restaurantes Back Deck y Bubba’s Seafood. Un gerente de Bubba’s confirmó a News 3 que la mujer condujo su vehículo directamente al agua, lo que activó una respuesta inmediata de quienes se encontraban en la zona.

Suerte divina: un nadador de la Marina se activó al rescate

El video del incidente, compartido por varios medios y viralizado en redes sociales, expuso la desesperación del momento. En las imágenes se observa cómo al menos cuatro personas saltan al agua fría para intentar sacar a la mujer del interior del vehículo, mientras la camioneta se hundía cada vez más.

Entre quienes reaccionaron sin dudar estuvo Jeremy Way, nadador de rescate de aviación de la Marina de los Estados Unidos. Way se encontraba cenando en la Terraza Trasera cuando notó que el vehículo comenzaba a desaparecer bajo el agua.

Tras el rescate, explicó que su entrenamiento fue clave para actuar de inmediato. “Pensé: ‘¿Hay alguien en el coche?’. En cuanto alguien dijo que sí, ya había empezado a sacar mi teléfono, mi cartera y mi navaja del bolsillo”, dijo Way.

“Llegué justo aquí, vi que había un coche allí y me lancé de cabeza”, enfatizó.

Cuando los rescatistas lograron llegar hasta la ventana del vehículo, la situación se tornó aún más delicada. Según relató Way, la mujer expresó su negativa a ser salvada en un primer momento. “No quiero estar aquí, déjenme morir”, soltó, indicando que el incidente podría tratarse de un intento de suicidio.

A pesar de esas palabras, los rescatistas insistieron y lograron persuadirla para que aceptara ayuda. Way explicó que los sistemas electrónicos del automóvil ya no funcionaban, lo que impidió abrir las puertas o bajar las ventanillas de forma convencional.

Ante esa situación, se vieron obligados a romper los vidrios para sacarla. Para cuando comenzaron a subir a la mujer, junto con uno de los rescatistas, la camioneta ya estaba completamente sumergida. “Fue justo a tiempo, como en una película”, sentenció Way.

