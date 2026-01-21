James Cameron decidió mudarse a Nueva Zelanda por la “cordura” de su gente

El director James Cameron habló sobre el motivo detrás de su decisión de dejar Estados Unidos y mudarse a Nueva Zelanda de manera permanente. Cameron aseguró que el manejo del Covid en Estados Unidos en comparación con la gestión que tuvo Nueva Zelanda de la crisis lo terminó de convencer para mudarse al país oceánico.

En un adelanto del próximo episodio del sábado 24 de enero del podcast “In Depth with Graham Besinger”, Cameron dijo que en 1994 se prometió mudarse algún día a Nueva Zelanda mientras consolidaba su carrera como director. Sin embargo, con la llegada del covid-19 el director finalmente encontró el impulso que necesitaba para tomar esa decisión.

El director de la franquicia de ‘Avatar’ elogió la eficiente manera en la que Nueva Zelanda eliminó el virus del covid-19 y logró casi toda la población se vacunara contra el virus. A diferencia de Estados Unidos que no logró aumentar la tasa de vacunación.

“Nueva Zelanda había eliminado el virus por completo. De hecho, lo eliminaron dos veces. La tercera vez, cuando apareció en una forma mutada, se abrió paso. Pero, afortunadamente, ya tenían una tasa de vacunación del 98 %. Por eso me encanta Nueva Zelanda. La gente allí está, en general, cuerda, a diferencia de Estados Unidos, donde tenían una tasa de vacunación del 62 %, y esa tasa está bajando, y va en la dirección equivocada”, añadió.

El artista resaltó la idiosincrasia de Nueva Zelanda y lo comparó con Estados Unidos. “¿Dónde preferirías vivir?. ¿En un lugar que realmente crea en la ciencia, que sea sensato y donde la gente pueda trabajar unida por un objetivo común, o en un lugar donde todos se enfrenten, extremadamente polarizados, dándole la espalda a la ciencia y que, básicamente, estaría sumido en el caos si apareciera otra pandemia?”, dijo.

Hace 10 años James Cameron compró una granja en Nueva Zelanda y estuvo viajando constantemente durante los años siguientes. Su esposa Suzy Cameron lo apoyó en su decisión de establecerse en Nueva Zelanda. Ambos se casaron en el año 2000 luego de que se conocieron en 1995 en el set de ‘Titanic’ donde Suzy interpretó a la nieta de Rose, el personaje de Kate Winslet.

