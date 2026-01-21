Phil Collins se pronuncia sobre su delicado estado de salud: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”

El cantante Phil Collins habló sobre su delicado estado de salud que ha padecido durante los últimos años. El artista detalló cómo su salud se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y reveló que actualmente recibe cuidados de una enfermera las 24 horas.

“Es algo constante. Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tome mi medicación como corresponde. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, dijo en el podcast Eras de la BBC con la presentadora Zoe Ball.

El artista reveló que su salud se deterioró aún más luego de que se contagió de COVID 19 y sus riñones comenzaron a fallar debido al excesivo consumo de alcohol. Además, se ha sometido a cinco cirugías de ambas rodillas, pero solo una funciona bien.

“Puedo caminar, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea”, añadió.

En marzo de 2022 Collins ofreció el último concierto de la gira “The Last Domino?”, la reunión de Genesis. Esa fue la despedida de Collins de los escenarios debido a que sus problemas de salud le impedían seguir tocando la baqueta. Collins había decidido dejar de beber alcohol debido al estado de sus riñones, aunque durante el tour sufrió otros problemas de salud.

“Disfruté mucho salir de gira. Al salir de la carretera, pensé: ‘Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer’. Supongo que me pasé. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero fue una de esas cosas que me pasaron y me pasaron factura, y pasé meses en el hospital“, dijo el cantante.

El artista aseguró que los últimos años “han sido difíciles, interesantes y frustrantes”, pero aclaró que “ahora todo está bien”.

En 2025 surgió el rumor de que el músico estaba recibiendo cuidados paliativos. Sin embargo, Collins aclaró que realmente se estaba recuperando de una cirugía de rodilla.

