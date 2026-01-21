Prohíben los cargos ocultos que aplican la mayoría de los hoteles de la Gran Manzana

Al reservar una habitación en un hotel de la ciudad de Nueva York, el costo inicial que se presupuesta en una página web, a menudo difiere del precio final. Son numerosas las quejas de turistas y huéspedes de establecimientos de alojamiento de diversas categorías, quienes al momento de dejar el hotel y retirar la tarjeta de crédito provista en garantía, son informados de la aplicación de “cargos ocultos”.

En algunos casos se llega el extremo de cobrar servicios como wi-fi, los cuales se supone deben ser parte del costo de la reservación, pero también otras retenciones engañosas por supuestos impuestos o multas.

En 2025, el Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador (DCWP) recibió más de 300 quejas de consumidores, relacionadas con este tipo de retenciones inesperadas.

Ahora los administradores hoteleros deberán pensar muy bien antes de dar estas “sorpresas” a sus huéspedes, porque la Administración municipal emitió una normal final que prohíbe cargos ya clasificados como ilegales: “tarifas destino”, “tarifas resort” o “tarifas de servicios de hospitalidad”.

Así como retenciones inesperadas en las tarjetas de crédito.

En resumen, los hoteles tendrán prohibido cargar un solo centavo que no esté claramente informado, en el momento que se haga la reservación. A menos que sea por servicios adicionales.

Esta norma protegerá tanto a los consumidores que visitan la ciudad de Nueva York, como a los neoyorquinos que viajan a otras partes del país.

Por ejemplo, una tarifa de $1,300 por una reserva de tres días de hospedaje, en una página web, para dos personas en un hotel de cualquier cadena de Manhattan, suele resultar en un cargo final que excede el monto inicial, en un promedio de $250.

Millones en ahorro

Algunos economistas estiman que la prohibición de los cargos ocultos en hoteles ahorrará a los consumidores más de 46 millones de dólares en 2026.

Las prohibiciones de estas tarifas sorpresivas para muchos huéspedes, entran en vigor en la ciudad de Nueva York el 21 de febrero de 2026. Estas normas empezaron a ser sometidas por la Alcaldía a discusiones públicas el año pasado, sin mayor resistencia de las cámaras hoteleras.

“Ya sea que visite los cinco condados para la Copa del Mundo o que salga de nuestra ciudad para unas merecidas vacaciones, usted merece saber cuánto cuesta un hotel por adelantado. Esta nueva norma garantizará que tanto los neoyorquinos como los visitantes no tengan que pagar tarifas hoteleras ocultas y les permitirá ahorrar millones de dólares cada año”, declaró el alcalde Zohran Kwame Mamdani.

El alcalde inició una guerra frontal contra las prácticas comerciales engañosas, para que neoyorquinos y visitantes sepan exactamente por lo que están pagando.

Sin engaños

Para abordar este problema, el DCWP propuso una norma basada en una norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que considera una práctica comercial engañosa, según la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad, ofrecer, mostrar o anunciar un precio para un hotel sin revelar de forma clara y visible el precio total de la estancia, incluidos todos los cargos obligatorios.

La nueva norma va un paso más allá que la norma de la FTC, ya que también exige transparencia en las retenciones o depósitos obligatorios en tarjetas de crédito.

Este anuncio se basa en el trabajo que la administración Mamdani está realizando para exigir responsabilidades a las empresas y proteger a los neoyorquinos de prácticas engañosas, incluyendo la emisión de dos Órdenes Ejecutivas que combaten las tarifas ocultas y las suscripciones fraudulentas en toda la ciudad, y la creación de un Grupo de Trabajo contra las Tarifas Ocultas para perseguir a las empresas abusivas.

“Usaremos toda nuestra autoridad para garantizar que los hoteles cumplan con las leyes y normas de nuestra ciudad, y estaremos vigilantes para asegurar que los consumidores tengan transparencia en sus transacciones. Y que se respeten los derechos de los trabajadores”, afirmó Sam Levine, comisionado del DCWP.

Riesgo: Subirán la tarifa base

Para algunos críticos de estas medidas, que incluyen principalmente propietarios de hoteles medianos, que no pertenecen a grandes cadenas, los cargos adicionales permiten ajustar precios, cubrir servicios opcionales y mantener competitividad, sin afectar demasiado la percepción del precio base.

“Prohibirlos finalmente obligará a subir la tarifa base y aumenta la carga administrativa, lo que puede afectar la rentabilidad y viabilidad económica, sobre todo en mercados caros y competitivos como Manhattan”, destacaron algunos comentarios públicos durante la etapa de revisión de estas normas.