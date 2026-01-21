Timothy Busfield sale en libertad bajo fianza mientras enfrenta cargos de abuso sexual infantil

El actor Timothy Busfield saldrá en libertad bajo fianza luego de ser detenido por enfrentar cargos por dos delitos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil.

Durante una audiencia previa al juicio, el juez David A. Murphy determinó que no existe razón para mantener a Busfield en prisión y que no representa un riesgo para la seguridad pública. Además, destacó que el actor no tiene antecedentes penales y que no existen denuncias similares verificadas previamente

La libertad de Busfield tiene varias condiciones, entre ellas no beber alcohol o consumir drogas, tampoco puede tener contacto con las presuntas víctimas ni sus familias. Asimismo, debe notificar sobre su lugar de residencia a las autoridades. El actor deberá comparecer ante la justicia en todas las futuras audiencias, además de reportarse periódicamente a los servicios de libertad previa.

Timothy Busfield se entregó a la policía de Albuquerque luego de que se emitió una orden de arresto en contra del actor por cargos de abuso sexual infantil. Los presuntos incidentes habrían ocurrido entre finales de 2022 y principios de 2024 con dos menores que participaron en la serie The Cleaning Lady, dirigida por él.

Los abogados del actor han basado su defensa en el argumento de que las acusaciones fueron en represalia porque los dos niños actores fueron reemplazados de la serie.

Tras pasar una semana detenido, Busfield saldrá en libertad bajo fianza mientras se desarrolla la investigación policial en su contra. Larry Stein, abogado del actor, se mostró complacido por la decisión del juez.

“Estamos encantados de que el juez haya revisado minuciosamente las pruebas y haya llegado a una decisión justa. Estamos emocionados y felices, especialmente Melissa (Gilbert)”, declaró a USA TODAY.

Antes de entregarse a la policía, Timothy Busfield aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y dijo estar decidido a demostrar su inocencia. “Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira. Así que aguanten y espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo, gracias”, dijo el actor en un video.

Aunque el caso todavía está siendo investigado, el actor ya está enfrentando las consecuencias de unas acusaciones de este tipo. Según informó Variety, Busfield será eliminado digitalmente de la película You Deserve Each Other, producida por Amazon MGM Studios. También se canceló el episodio de la serie Ley y orden en el que aparecía como estrella invitada.

