“F1: La película”, protagonizada por Brad Pitt, recibe cuatro nominaciones al Óscar

La cinta “F1: La película”, protagonizada por Brad Pitt, fue nominada a cuatro premios Óscar, incluida la categoría de Mejor Película.

Las otras nominaciones corresponden a Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, destacó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Dirigida por Joseph Kosinski, la película sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un expiloto de Fórmula 1 que regresa a la competición con el equipo ficticio APXGP, formando dupla con el joven piloto Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris. Desde su estreno, la cinta ha recaudado más de $600 millones de dólares a nivel mundial.

Durante el rodaje, los actores y el equipo de producción se integraron al pit lane de los diez equipos reales de F1, filmando varias escenas durante los fines de semana de los Grandes Premios de las temporadas 2023 y 2024.

La ceremonia de entrega de los Óscar 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo en el teatro Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

