Harry Styles programa 30 shows de su gira en Nueva York

Este jueves, Harry Styles ha anunciado su esperada gira de conciertos, la cual incluye presentaciones en pocas ciudades para este 2026. La ganadora parece ser Nueva York, en la que el compositor británico ha programado 30 shows.

Las presentaciones en Nueva York se realizarán en el Madison Square Garden de Nueva York, y estas serán las únicas fechas que, por los momentos, tendrá en Estados Unidos.

Los shows en la ciudad se llevarán a cabo entre agosto y octubre de este año.

La gira ‘Together, Together’ también incluye varias fechas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

Las entradas para estos conciertos comenzarán antes del lanzamiento del álbum. La venta general para los shows en Nueva York del 26 de agosto al 9 de octubre, comienzan el viernes 30 de enero. Y el 4 de febrero comenzará la venta para los espectáculos del 10 de octubre al 31 de octubre.