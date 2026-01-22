Qué hacer si te discriminan al buscar vivienda

Buscar un lugar donde vivir debería basarse en criterios claros como ingresos, historial de renta o referencias. Sin embargo, muchas personas enfrentan discriminación al intentar rentar o comprar una vivienda, una práctica ilegal en Estados Unidos. Saber cómo actuar ante estas situaciones es clave para proteger tus derechos y evitar que se repitan. En esta nota te ofrecemos información al respecto para evitar cualquier situación irregular que ponga en riesgo tu tranquilidad o tu dignidad.

La discriminación puede estar presente en diversos ámbitos. Si has sido víctima, puedes denunciarlo. Crédito: ADragan | Shutterstock

¿Cómo identificar una situación de discriminación?

La discriminación en vivienda no siempre es explícita. Puede presentarse de manera directa o sutil. Algunos ejemplos comunes incluyen:

Que un propietario rechace tu solicitud sin una razón válida, mientras acepta a otras personas con condiciones similares.

Que te pidan más documentos, depósitos más altos o requisitos distintos sin justificación.

Que te digan que la vivienda ya no está disponible, pero luego se ofrezca a otra persona.

Que se nieguen a hacer ajustes razonables si tienes una discapacidad.

Si el trato desigual está relacionado con tu origen nacional, color de piel, idioma, religión, sexo, estado civil, presencia de hijos o discapacidad, podrías estar ante un caso de discriminación. Si es así, puedes hacer lo siguiente:

1. Documenta todo lo que ocurra

Antes de presentar una queja, es importante reunir información clara y ordenada. Esto puede marcar la diferencia si decides denunciar.

Guarda mensajes de texto, correos electrónicos, anuncios de la vivienda y cualquier respuesta del arrendador o agente. Anota fechas, nombres, direcciones y detalles de las conversaciones. Si hubo testigos, también es útil registrar sus datos.

2. No enfrentes la situación en silencio

Muchas personas no denuncian por miedo a represalias o por desconocer sus derechos. Sin embargo, guardar silencio permite que estas prácticas continúen afectando a otras familias. La ley federal protege a quienes reportan discriminación y prohíbe que los propietarios tomen represalias por presentar una queja, como subir la renta, negar servicios o amenazar con desalojos.

3. Dónde presentar una queja formal

Si consideras que fuiste discriminado, puedes presentar una queja ante las autoridades federales encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes de vivienda justa. El proceso es gratuito y no requiere abogado para iniciar.

También existen agencias estatales y locales que reciben denuncias y pueden investigar el caso, mediar entre las partes o imponer sanciones si se comprueba una violación de tus derechos.

Algunos abogados especializados pueden estar interesados en tu caso y pueden guiarte en el proceso de conseguir una vivienda digna para ti y tu familia. Crédito: Motortion Films | Shutterstock

4. Busca apoyo legal y comunitario

Existen organizaciones de vivienda justa y grupos comunitarios que ofrecen orientación gratuita, ayuda para llenar formularios y asesoría legal básica. Estas entidades suelen tener personal especializado en casos de discriminación y pueden acompañarte durante el proceso.

Si la situación es grave o persiste, un abogado especializado en derechos civiles puede ayudarte a evaluar acciones legales adicionales.

Actuar también protege a otros

Denunciar la discriminación no solo defiende tu derecho a una vivienda digna, sino que ayuda a prevenir abusos futuros. Cada reporte contribuye a que las autoridades detecten patrones, sancionen malas prácticas y refuercen la protección para comunidades vulnerables.

