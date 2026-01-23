Celebridades despiden a Valentino Garavani en un multitudinario funeral en Roma

Decenas de celebridades asistieron al funeral del famoso diseñador Valentino Garavani, creador de la marca de Alta Costura ‘Valentino’. El icónico diseñador, que dejó un legado de seis décadas en la moda mundial, fue despedido en un multitudinario funeral realizado en la basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires de Roma.

Valentino Garavani falleció el pasado lunes 19 de enero a los 93 años en su casa en Roma y es reconocido internacionalmente como “el último emperador de la moda italiana”. Su marca se convirtió en una de las casas del último medio siglo y fue la creadora del famoso color “rojo Valentino”.

Al funeral asistieron 200 personas entre ellas celebridades como Anne Hathaway, Liz Hurley, colegas de la alta costura como Donatella Versace, Tom Ford, Anna Fendi, Donatella Versace, y periodistas de renombre como Anna Wintour y Suzy Menkes. Algunas celebridades como Sophia Loren, Claudia Schiffer y la familia Armani no pudieron asistir al funeral, pero enviaron coronas de flores en señal de respeto.

Además de las celebridades, cientos de personas asistieron al funeral para honrar la memoria del diseñador, a quién consideraban un ícono de Roma por su fuerte arraigo a la ciudad.

El féretro de Valentino ingresó a la basílica mientras sonaba la ‘Lacrimosa’ de Mozart. Giancarlo Giammetti, expareja de Valentino y su socio durante décadas, y Bruce Hoeksema, compañero de Valentino desde 1982, acompañaron el féretro. Tras el funeral, el ataúd será trasladado al cementerio Flaminio de Roma, donde sus restos reposarán en la capilla familiar.

Valentino Garavani fue despedido en un multitudinario funeral en Roma. Crédito: Andrew Medichini | AP

Anne Hathaway y su marido Adam Shulman asistieron al servicio religioso de Valentino. La famosa actriz recordó con cariño al diseñador, quien también fue un querido amigo. “Durante los últimos 20 años, ha sido para mí un extraordinario honor haber conocido, amado y cuidado al gran Valentino Garavani. Él es un diseñador amado, de renombre mundial, un titán, pero también fue mi querido amigo que me educó, me crio, me envió flores todos los años en mi cumpleaños, me hizo reír, fue mi compañero de baile y karaoke en tantas noches alegres, y quien hizo que mi mundo fuera mucho más brillante, más grande y más encantador de lo que jamás hubiera podido imaginar”, le recordó la actriz en su Instagram.

