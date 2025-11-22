Prada y Armani: ¿se avecina una gran adquisición en la industria de la moda de alta gama?

En un giro estratégico tras la muerte de Giorgio Armani, Prada ha contemplado la posibilidad de una posible adquisición de la marca del icónico diseñador. Lorenzo Bertelli, actual director de marketing y futuro presidente ejecutivo de la firma, reveló que esperan confirmar un acercamiento, aunque reconoció que al momento no “hay algún tipo de contacto”.

Bertelli explicó que el grupo de moda de alta gama italiano considera la posibilidad de iniciar nuevas adquisiciones después de completar la compra de Versace y no confirmó que existe interés por la marca de Giorgio Armani.

De momento, Prada está en el proceso final para la adquisición de la marca más pequeña, Versace, por $1,400 millones de dólares de la casa de moda italiana más pequeña Versace, acordada en abril, en un giro en las decisiones financieras del grupo controlado por la familia Versace, después de años de mantenerse alejado de grandes acuerdos.

“Si surgen oportunidades, las analizaremos”, dijo Bertelli en entrevista con la agencia Reuters, en Milán, sede de la firma y, aunque confirmó el interés por Armani, aseguró que su atención está enfocada en Versace, para ayudarlos a recuperar su gloria pasada.

“No hay nada más sobre la mesa hoy”, dijo el hijo de la diseñadora Miuccia Prada y su esposo Patrizio Bertelli, actual presidente de Prada.

Mientras tanto, Armani ha estado en busca de rencontrar su rumbo tras la muerte de su fundador, Giorgio Armani, en septiembre. En su testamento, estipuló que sus herederos deben vender gradualmente la casa de moda o solicitar su salida a bolsa, comenzando con una participación del 15% en un plazo de 12 a 18 meses tras su fallecimiento.

Prada incrementa su influencia en Versace

Sobre la compra de Versace, Bertelli dijo que se convertirá en presidente ejecutivo de Versace una vez que se complete la adquisición, ampliando su influencia papel dentro del grupo Prada. Reconoció que la marca Versace cuenta con un fuerte reconocimiento global de la marca, a un precio razonable, por lo que la decisión fue compartida por el seno de la familia y parte de un plan de sucesión más amplio.

Bertelli detalló que ha trabajado estrechamente con el director ejecutivo de Prada, Andrea Guerra, en los meses previos al acuerdo con Capri Holdings, propietario de Versace, luego que fracasó la fusión planeada con Tapestry.

“Este es un acuerdo que Andrea y yo llevamos a cabo operativamente entre enero y marzo“, dijo Bertelli, quien es señalado como el impulsor de la adquisición de Versace.

“Hay que verlo en el contexto de la sucesión… Como represento el futuro de la empresa, es normal que si no hubiera querido hacerlo, no lo hubiéramos hecho”, aclaró, para fortalecer el peso de la marca, la de mayor facturación en Italia.

“No tenemos prisa ni ansiedad… Tomará tiempo, pero confiamos en nuestra capacidad para devolver a Versace al éxito“, afirmó.

El alto mando de Prada está conformado por la diseñadora Miuccia Prada y su esposo Patrizio Bertelli que controlan el grupo. Lorenzo, es mayor de dos hijos, se incorporó a la compañía tras una trayectoria en el mundo del rallies y es considerado el heredero del consorcio valuado en unos $15,000 millones de dólares y que cotiza en la bolsa de Hong Kong.

Bertelli confirmó que asumirá el cargo de CEO del grupo Prada, pero “cuando sea el momento adecuado. Las cosas están funcionando bien tal como están y no hay fecha de caducidad para el modelo organizativo actual”, afirmó.

La casa Prada fue fundada en Milán en 1913 y ha demostrado resiliencia en medio de la actual desaceleración del sector del lujo, impulsada por el fuerte crecimiento de su segunda marca principal, Miu Miu.

Además posee dos acuerdos de licencia claves para belleza y gafas con L’Oréal y EssilorLuxottica, una marca con la que ha mantenido ‘conversaciones exploratorias’ para un posible desarrollo de gafas inteligentes bajo sus marcas, pero al momento no ha tomado ninguna decisión, finalizó Bertelli.

