Devolución de impuestos en 2026: por qué podría ser más rápida en un año clave para empleo y consumo

Según un informe reciente de Bank of America Institute y datos de la encuesta Business Owner Report, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Estados Unidos esperan mayores ingresos y expansión en 2026, pero enfrentan inflación persistente, escasez de mano de obra y presiones de precios. Esto importa al lector en EE.UU. porque estas empresas son esenciales para la economía local, el empleo y el costo de bienes y servicios.

¿Qué muestra el informe sobre las pequeñas y medianas empresas en EE.UU.?

De acuerdo con el Informe sobre dueños de negocios 2025 de Bank of America realizado con Bank of America Institute, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos se muestran “razonablemente optimistas” respecto a sus perspectivas para 2026. Aproximadamente 74% de los propietarios espera que sus ingresos aumenten el próximo año y casi 60 % planea expandir su negocio o retener empleados actuales.

Estos datos provienen de encuestas y análisis basados en una amplia muestra de empresas medianas y pequeñas en diversos sectores, con ingresos entre $100,000 y $49.9 millones.

¿Cómo afecta esto al consumo, precios y empleo en EE.UU.?

Consumo y presión en precios

Aunque existe optimismo sobre ingresos futuros, muchos negocios siguen enfrentando presiones inflacionarias, lo que se traduce en incrementos de precios de bienes y servicios para compensar costos más altos. Cerca del 75% de los dueños reportan dificultades con sus cadenas de suministro, y más de la mitad están subiendo precios para mitigar esas presiones.

Estas tendencias tienen un impacto directo en el costo de vida del consumidor, porque los consumidores pueden ver aumentos en precios cotidianos como comida, servicios y productos manufacturados. Mientras que los aranceles a las importaciones también continúan empujando sus costos, lo que puede trasladarse al consumidor final.

¿Por qué podrían llegar más rápido los reembolsos del IRS en 2026?

Aunque el informe de Bank of America Institute no analiza directamente las devoluciones de impuestos, sus conclusiones sobre ingresos empresariales, empleo y adopción tecnológica ayudan a anticipar un escenario relevante para los contribuyentes en EE.UU. en la temporada fiscal de 2026 cuando millones de contribuyentes esperan su devolución del IRS.

Por un lado, el crecimiento moderado del empleo y la estabilidad en los ingresos laborales sugieren que muchos hogares podrían mantener o mejorar su nivel de retención fiscal, lo que abre la puerta a reembolsos más altos para ciertos perfiles, especialmente familias con ingresos medios y trabajadores con créditos fiscales reembolsables.

Además, la digitalización acelerada de las pequeñas y medianas empresas, incluida la automatización de procesos contables y de nómina, puede traducirse en declaraciones más precisas y rápidas, reduciendo errores que suelen retrasar devoluciones del IRS.

Factores que pueden acelerar la devolución de impuestos en 2026

Mayor uso de herramientas digitales y automatización fiscal por parte de empresas y asesores

por parte de empresas y asesores Declaraciones electrónicas más completas desde el inicio

Menor necesidad de correcciones manuales en nóminas y formularios W-2

En la práctica, esto significa que millones de contribuyentes podrían recibir su reembolso de impuestos en menos semanas, siempre que presenten su declaración de forma electrónica y sin inconsistencias.

Impacto económico directo en el consumo

Las devoluciones más altas y rápidas suelen tener un efecto inmediato en el consumo, especialmente en comunidades latinas. Parte de ese dinero se destina a:

Pago de deudas

Ahorro de corto plazo

Gastos esenciales como renta, alimentos o transporte

Este flujo adicional de liquidez refuerza el consumo interno, beneficiando a comercios locales y pequeñas empresas, justo el segmento que el informe identifica como motor económico para 2026.

En resumen: aunque no es una política fiscal nueva, el contexto económico descrito apunta a reembolsos más eficientes, con impacto directo en el bolsillo del contribuyente.

Empleo: crecimiento moderado y escasez de mano de obra

El informe muestra que las empresas siguen lidiando con una escasez de trabajadores, con cerca del 61% afectadas por la falta de talento disponible, lo que ha llevado a muchos dueños a trabajar más horas y aumentar salarios para atraer talento.

A pesar de estos desafíos, los planes de despido son mínimos: solo alrededor de 1% de los dueños planea reducir plantilla en los próximos 12 meses, mientras que 43% tienen planes de contratar más empleados.

No obstante, otros informes complementarios indican que la contratación empresarial en general ha mostrado señales de moderación, con una caída en indicadores alternativos de empleo en pequeñas empresas y menor expansión de empleo en sectores de servicios.

Para el lector, esto implica que, aunque el mercado laboral no colapsa, el ritmo de creación de empleos y la disponibilidad de nuevos puestos puede ser más lento y selectivo, especialmente en industrias altamente competitivas.

¿Cuál es el efecto en inversión y crecimiento empresarial?

El optimismo empresarial está acompañado por un enfoque en crecimiento e innovación. Muchas PYMES planean invertir en nuevas estrategias, tales como:

Adopción de inteligencia artificial (IA) para marketing, operaciones e inventarios

para marketing, operaciones e inventarios Mejoras en eficiencia y digitalización

Expansión de productos y servicios

Según el mismo informe, alrededor del 77% de las empresas ya ha integrado herramientas de IA en sus operaciones, lo que indica un cambio importante hacia tecnologías que puedan reducir costos y mejorar competitividad.

Estas inversiones tecnológicas pueden fomentar mayor productividad a largo plazo, aunque requieren recursos financieros y adaptación gradual.

Ganadores y perdedores dentro del panorama empresarial

Ganadores

Empresas con capacidad de innovar y adoptar tecnología, como IA

y adoptar tecnología, como IA Negocios que pueden absorber o mitigar presiones de costos sin subir demasiado precios

Sectores con demanda sostenida o productos diferenciados que atraen a consumidores con alto poder adquisitivo

Perdedores

Negocios que operan con márgenes muy ajustados , especialmente pequeños comercios de margen bajo

, especialmente pequeños comercios de margen bajo Empresas fuertemente dependientes de cadenas de suministro globales con costos variables

con costos variables Sectores menos capaces de atraer talento en un mercado laboral competitivo

¿Qué significa para consumidores y para la economía local?

Los resultados tienen implicaciones amplias:

Para los consumidores

Podrían enfrentar precios más altos en bienes básicos y servicios si las empresas trasladan costos

en bienes básicos y servicios si las empresas trasladan costos Las decisiones de gasto pueden volverse más cautas si los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo

Para el empleo

Contrataciones continuas , aunque más moderadas, pueden sostener el empleo en comunidades locales

, aunque más moderadas, pueden sostener el empleo en comunidades locales Los salarios podrían subir gradualmente en sectores competitivos, aunque no uniformemente para todos

Para la inversión empresarial

La adopción de IA y digitalización puede impulsarla productividad, pero requiere inversión y adaptación

En conjunto, estos elementos apuntan a una economía que continúa creciendo, aunque con presiones mixtas que afectan precios, empleo e inversión en distintos grados.

Preguntas clave / FAQ

¿Cuándo podría llegar la devolución de impuestos en 2026?

Si la declaración se presenta electrónicamente y sin errores, el reembolso podría llegar en menos semanas que en años anteriores.

¿Las pequeñas empresas en EE.UU. crecerán en 2026?

Sí, el 74% de dueños espera mayores ingresos y cerca del 60% planea expandirse o mantener empleados.

¿Los precios seguirán subiendo por las empresas?

Muchas empresas están elevando precios para compensar costos de insumos y cadenas de suministro, lo que puede reflejarse en precios al consumidor.

¿Habrá más empleo en pequeñas empresas?

La mayoría planea contratar más, aunque el crecimiento de creación de empleo es moderado.

¿Cómo afecta la adopción de IA a las empresas pequeñas?

La IA se usa cada vez más en marketing, operaciones y servicios, lo que puede mejorar eficiencia y ventaja competitiva.

¿Qué presiona los precios para los consumidores?

Inflación, costos de cadena de suministro y tarifas comerciales continúan ejerciendo presión sobre precios de bienes y servicios.

Conclusión

El panorama para las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos es de optimismo fundamentado para 2026, con expectativas de mayores ingresos y expansión de operaciones, así como una mayor eficiencia en la velocidad con la que los hogares reciben su devolución de impuestos.

Sin embargo, la inflación persistente, las presiones de costes y la escasez de mano de obra siguen siendo desafíos que pueden traducirse en precios más altos, contratación más cautelosa e inversión selectiva.

Para consumidores y trabajadores, esto implica una economía en crecimiento, aunque con variación significativa entre sectores y niveles de ingreso.

