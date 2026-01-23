Familia de Marty Reisman se pronuncia en contra de ‘Marty Supreme’, película nominada al Oscar

La familia de Marty Reisman, legendario jugador de tenis de mesa, se pronunció en contra de la película ‘Marty Supreme’, la cinta nominada al Oscar que narra la vida de Reisman.

El filme, protagonizado por Timothée Chalamet, narra la vida de Marty Reisman y forma parte de la lista de películas más nominadas de este año, incluyendo la categoría principal de Mejor Película. A pesar del éxito que ha tenido esta película, los descendientes de Marty Reisman expresaron su disgusto, ya que afirman que la película da una imagen equivocada del famoso jugador de tenis de mesa.

En declaraciones a Daily Mail varios miembros de la familia se pronunciaron sobre la película. Roger Reisman, nieto del campeón, aseguró que la familia Reisman no fue consultada sobre ningún aspecto de la historia y tampoco han recibido beneficios económicos sobre lo recaudado por la película.

“El público no sabe que la familia Reisman no participó en ningún aspecto del proyecto ni ha recibido ni un solo centavo de las ganancias”, señaló Roger.

Josh, también nieto de Reisman y entrenador deportivo, aseguró que los creadores de la película evitaron deliberadamente a la familia. “Creo que nunca nos incluyeron porque probablemente iban a mostrar cosas que no hubiéramos aprobado. Tal vez no querían compartir el proceso creativo, o quizás tampoco los beneficios”, explicó.

Roger Reisman negó que el deportista haya tenido relaciones extramatrimoniales, o una mala relación con su esposa y su hija, además aseguró que no hubo un vínculo con una estrella de cine, como refleja la historia de la película. “¿Si lograron reflejar su historia? La respuesta es no. No representaron acertadamente la relación de mi madre y mi abuela con él. Nunca hubo amoríos ni embarazo mientras estaba casada con otro hombre. Se casó con mi abuela antes de tener a su única hija. Jamás existió un vínculo con una estrella de cine en nuestras historias familiares ni en su autobiografía”, dijo Roger.

Según explicó, su madre Debbie, única hija del deportista, se sintió sumamente triste al ver la película y darse cuenta de la manera en la que su padre fue retratado en esa película. “Cuando salió del cine en lágrimas, se sintió triste y preocupada de que la gente creyera que ese era su verdadero padre. Dijo que no era una representación precisa de él”, dijo.

Su hija Debbie y su nieto Josh coincidieron en que a Marty Reisman lo retrataron como un “delincuente de poca monta” en la película. “La escena que no puedo sacar de mi mente es cuando el financiero lo azota. Eso fue humillante y desesperado, y no representa lo que él defendía. Marty era ambicioso, pero no desesperado. Usar la paleta con la que recorrió el mundo para humillarlo… Eso fue increíble para mí. Se habría sentido mortificado si estuviera vivo. Si él estuviera aquí, no lo habría permitido”, afirmó su nieto.

Roger aseguró que se enteraron del proyecto a través de una publicación en Variety y en ningún momento el equipo de la película se puso en contacto con la familia. Su descendencia reclama que en la historia ignoraron el relato de las personas que lo conocieron de cerca.

“Esta película se nutrió profundamente de su vida, pero dejó fuera las voces de quienes estuvieron más cerca de él. Hasta un detalle tan pequeño como incluir a mamá en la historia habría significado mucho”, concluyó Josh.

‘Marty Supreme’ cuenta con nueve nominaciones a los premios Oscar 2026 en las categorías: Mejor Película, Mejor Director (Josh Safdie), Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Guion Original, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Casting y Mejor Vestuario

