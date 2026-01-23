Rodrigo Romeh da recomendaciones a los próximos participantes de La Casa de los Famosos 6 

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos 6 y algunos exhabitantes del reality show han empezado a hablar de la nueva temporada. Uno de ellos fue Rodrigo Romeh, quien consiguió el segundo lugar en la cuarta entrega del programa de la cadena Telemundo.

El experto en fitness habló con el programa En Casa con Telemundo de cómo cree que deben asumir los próximos participantes esta experiencia.

“Yo en primera diría que se chequen, porque es bien complicado, es una apuesta mental de no obligar todas las carencias que tienes, todas las dificultades. Y esas cosas, o te aman o te odian. Si están dispuestos a que los amen o los odien, que se atrevan”, destacó.

Romeh dijo que si alguno intenta ocultar lo que verdaderamente siente, no va a ser aceptado por el público.

“Que se atrevan y si solo están dispuestos a mentir, les va a traer consecuencias negativas. Sean honestos con todo lo que son, punto, desde el inicio”, afirmó.

El mexicano se convirtió en uno de los principales estrategas de La Casa de los Famosos 4 y ayudó al cuarto Tierra en espectaculares jugadas para nominar o salvar a algunos participantes.

Para muchos seguidores del reality show, es uno de los que ha sabido descifrar mejor el juego, ya que además superó en votos a figuras como Lupillo Rivera, ampliamente conocido en la industria del entretenimiento.

Algunos seguidores han demostrado su apoyo a Romeh con mensajes en el canal de YouTube del programa En Casa con Telemundo. “Romeh, mi favorito de todos los chicos de LCDLF, me gustaría verlo como panelista, aunque él está más enfocado en lo suyo. Me encantaría verlo ahí junto a Melissa Gate, Manelyk, y Aleska”, afirmó una fan.

La Casa de los Famosos 6 se estrenará el próximo 17 de febrero, en una edición que reunirá a un nuevo grupo de habitantes, quienes deberán enfrentar desafíos y lidiar con la convivencia.

