Cancelan vuelos hacia y desde Puerto Rico por tormenta invernal Fern

NUEVA YORK – Los encargados del Aeropuerto Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en San Juan, Puerto Rico, anticiparon retrasos y cancelaciones de vuelos debido a la tormenta invernal que impactará prácticamente todo Estados Unidos este fin de semana.

“Debido a una tormenta invernal (winter storm) que afecta a varias regiones de los EE.UU, algunos vuelos podrían experimentar demoras, cambios de itinerario o cancelaciones. Exhortamos a todos nuestros pasajeros a monitorear las condiciones del tiempo y a verificar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo”, compartieron esta mañana desde la cuenta oficial del aeropuerto en la red social X.

Aerostar Airport Holdings, encargada de las operaciones del aeródromo en Carolina, notificó que hasta horas tempranas de la mañana se habían cancelado al menos 14 vuelos debido a la tormenta que, no solo se espera que deje nieve sin precedente, sino temperaturas congelantes.

Seis de los 14 vuelos se supone que llegaran a Puerto Rico, mientras que los otros ocho despegarían de la isla.

Las cancelaciones al momento han afectado a más de 1,800 pasajeros, precisó la compañía.

La información que reseñó Efe apunta a que los itinerarios de vuelo de Southwest Airlines, America Airlines, Avelo, JetBlue y Spirit Airlines, se han visto afectados. Los cambios impactan vuelos desde o hacia estados como Texas, Florida, Carolina del Norte, Delaware, Tennessee, Virginia y Maryland.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los viajeros a contactar a sus respectivas aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos antes de salir hacia el aeropuerto.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, declaró Hernández según citado por la referida agencia de noticias.

Unas 230 millones de personas a lo largo de EE.UU. estarían experimentando de una manera u otra el impacto del fenómeno invernal que avanza por el sur y Medio Oeste.

Los informes más recientes alertan que la tormenta ya está azotando el sur del país y que se esperan fuertes nevadas hasta el lunes en al menos 34 estados, incluyendo del Noreste.

El histórico ciclón, que The Weather Channel nombró Fern, provocará condiciones de viaje peligrosas y generalizadas que persistirán durante varios días. Los reportes de ese medio especializado además anticipan acumulación de hielo “catastrófica” en el sur que podría provocar interrupciones en el sistema eléctrico y caída de árboles.

Según los meteorólogos de The Weather Company, Fern podría afectar a más de 230 millones de personas en EE.UU. o dos tercios de la población estimada del país con importantes nevadas y/o hielo.

Varios estados, como Nueva York y Nueva Jersey, han declarado emergencias en sus demarcaciones en respuesta al sistema que podría dejar hasta 18 pulgadas de nieve en algunas zonas.

Al emitir la declaración, la gobernadora de NY, Kathy Hochul, dijo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó una acumulación de nieve de entre 8 y 14 pulgadas para el estado, incluyendo la ciudad de Nueva York y Long Island. Algunas partes podrían registrar entre 12 y 18 pulgadas de nieve, precisó Hochul.

La funcionaria además advirtió que las temperaturas en la demarcación bajarían a -20 grados en todo el estado; -10 grados en la ciudad de Nueva York y Long Island.

