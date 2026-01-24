Ferxxo publica video en París luego de que aseguraron que terminó con Karol G

El cantante colombiano Feid, también conocido como Ferxxo, está de viaje por París, según el material que ha publicado en su cuenta en Instagram. Esta visita ha llamado la atención de muchos, pues se da poco después de que se confirmara que rompió con Karol G.

En un video que subió este sábado, el intérprete de ‘Luna’ se dejó ver disfrutando de la capital francesa, mientras escuchaba su nuevo tema ‘Dile que cambiaré’, que lanzó junto a Luis Fonsi.

Las imágenes mostraron al artista muy alegre, bailando al ritmo de esta canción, mientras de fondo se apreciaba el Arco del Triunfo.

Esta publicación ha hecho que se generen cientos de comentarios, algunos, por supuesto, para hablar de lo que ocurrió con la Bichota. “Ya, pero danos una señal de que aún siguen, por favor”, “¿Cómo va la soltería, mi amor?”, “Mi bebé, ¿pero puedes volver con Karol G?”, escribieron algunos usuarios.

¿Qué sabemos de la ruptura de Ferxxo y Karol G?

La noticia la confirmó esta semana TMZ, medio estadounidense que indicó que la separación se dio en buenos términos y que ambos han mantenido un trato cordial luego de finalizar su amorío.

Poco después, El Gordo y la Flaca publicó nuevos detalles del hecho y aseguran que las intensas agendas de los artistas pudieron haber influido.

“Ella incluso había dicho que ellos entendían un poco la carrera del otro y por eso no se podían ver mucho, pero esto pudo haber sido lo que ocasionó la ruptura definitiva, que incluso los rumores venían desde hace mucho tiempo”, dijo la reportera Tanya Charry.

Además, aseguró que recibió información del círculo de Ferxxo en la que aseguraron que el cantante colombiano intenta rehacer su vida sentimental y por eso decidieron filtrar la noticia de la separación.

