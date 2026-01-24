Osmel Sousa dice a quién quiere ver en La Casa de los Famosos 6

Faltan pocos días para el estreno de La Casa de los Famosos 6 y uno de sus exhabitantes, Osmel Sousa, habló de sus expectativas sobre esta temporada.

En una entrevista con Hoy Día, afirmó que la producción le dijo que no podía hablar y no descarta entrar de nuevo a la mansión de la Jefa.

“No está todavía seguro, porque recuerda que nosotros somos dos, mi mecedora y yo. Entonces estamos viendo, más adelante les comunicaré”, afirmó el cubano en el programa matutino de Telemundo.

El presentador Clovis Nienow le preguntó si le gustaría estar como panelista, en caso de que no lo llamen para estar dentro del juego, y respondió: “A mí ese programa me encanta. Sea una cosa o la otra. No puedo soltar la lengua porque allá arriba me dijeron que no podía hablar de esto”.

Penélope Menchaca, por su parte, le consultó sobre la posibilidad de que estuviera Lupita Jones y no confirmó si será así, pero adelantó que le encantaría ver a personalidades como Dayanara Torres o Chiky Bombom.

“Lupita era muy amiga mía, pero cuando entré a Miss Universo puso en su cuenta en Instagram una cosa muy desagradable, entonces yo no la llamé más nunca. No tenía que haber puesto esa pesadez”, dijo.

Osmel Sousa insistió en que quiere ver a Dayanara en La Casa de los Famosos porque quiere decirle en su cara que ella no debió ganar el Miss Universo, ya que considera que en esa edición quien hizo un mejor papel fue la venezolana Milka Chulina.

El programa de telerrealidad llegará a la pantalla de Telemundo el 17 de febrero, con un elenco renovado y la conducción a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza.

