Publican pista del primer habitante de La Casa de los Famosos 6

La Casa de los Famosos 6 será estrenada el 17 de febrero por la pantalla de Telemundo y, ante la cercanía de la fecha, comenzaron a publicar pistas de los habitantes de esta temporada.

La primera publicación oficial que hacen en la cuenta en Instagram del reality show, mostraron a una mujer que desciende de un auto, luciendo un vestido de un intenso color fucsia y unos tacones rojos.

Se tiene previsto que en los próximos días revelen la identidad de la celebridad que se sumará a la experiencia denominada como “la telenovela de la vida real”.

Los usuarios han comenzado a opinar quién podría ser la persona del video. “Laura Flores”, “Melissa Mercado”, “Wow, ella será candela, ¿será Lupita Jones?”, “Volvieron a llamar a Laura Zapata para llegarle al precio. Seguro es ella”, escribieron algunas personas.

También han pedido con insistencia que esté Melissa Gate, quien el año pasado estuvo en un intercambio en la competencia y encantó a muchos con su personalidad y ocurrencia.

Otros nombres que se han leído son los de Yina Calderón, Norkys Batista, Karina García y Kunno.

La Casa de los Famosos 6 se estrenará el 17 de enero, en una emocionante temporada que contará con un renovado grupo de habitantes. La conducción del reality show estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza.

Este programa ha tenido durante sus temporadas momentos intensos y virales en las redes sociales, bien sea por las revelaciones que hacen los artistas o los enfrentamientos que se registran.

En la historia del reality show han ganado Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Carlos “Caramelo” Cruz.

Sigue leyendo:

· La Jefa reaparece para hablar de los próximos habitantes de La Casa de los Famosos

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”