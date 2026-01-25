Estrella de Green Bay Packers, Rasheed Walker, arrestado en aeropuerto de Nueva York

Por supuestamente poseer un arma de fuego con municiones dentro de su equipaje, fue arrestado Rasheed Walker, estrella Green Bay Packers en la NFL. Al liniero ofensivo lo detuvieron en medio de un procedimiento de revisión de maletas en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Walker fue detenido la mañana del pasado viernes. Se le acusa de dos cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado y un cargo de posesión criminal de un arma de fuego.

Green Bay Packers Rasheed Walker arrested at NYC Airport with Gun 🔫 😱😱 pic.twitter.com/J7fphiHeOE — BigmanshaneNews (@BIGMANSHANE1) January 24, 2026

El jugador de la NFL tuvo que asistir a la Corte Criminal del condado de Queens y comparecer. Finalmente, fue liberado bajo palabra sin necesidad de pagar fianza.

El arma dentro del equipaje de Rasheed Walker

El abogado de Walker, Arthur L. Aidala, declaró a TMZ que el incidente del jugador de Green Bay Packers se trató de una equivocación. ¿El motivo? Pensó que podía viajar con su armamento, ya que estaba está legalmente registrada en Wisconsin.

La versión del abogado relata que Walker llegó al aeropuerto e informó a un empleado que llevaba un arma descargada dentro de una caja de seguridad en su equipaje. No obstante, como su licencia solo es válida en Wisconsin, las autoridades lo arrestaron.

En este sentido, Aidala aseguró que hay altas probabilidades de que los cargos sean desestimados. New York Post detalló citando a una fuente judicial que dentro del equipaje había 36 rondas de munición.

Ni Green Bay Packers, ni Rasheed Walker han comentado la situación. Los Packers seleccionaron al liniero en el pick 249 de la séptima ronda.

Desde su llegada, Walker ha jugado en los 51 partidos de temporada regular de los últimos tres años, además de los cuatro juegos de playoffs del equipo en ese período.



Sigue leyendo:

· NFL: Confirman que el FBI investiga la muerte del expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay

· Asesinan a Kevin Johnson, exjugador de los Eagles y New England, a los 55 años

· Fernando Mendoza da el paso: se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL