‘Mercy’ de Chris Pratt pasa a liderar la taquilla estadounidense

Este fin de semana estrenó ‘Mercy’, un thriller protagonizado por Chris Pratt en el que se incluye un debate sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial a en diferentes sectores. Esta película ha logrado posicionarse en el puesto número 1 de la taquilla en Estados Unidos, destronando del puesto a ‘Avatar: Fire and Ash’, quien estuvo liderando la lista por semanas.

Aunque para la producción es una buena medalla decir que sacaron del primer lugar a ‘Avatar: Fire and Ash’, no están logrando reunir números sorprendentes y tampoco está recibiendo las mejores críticas. Según ‘The Hollywood Reporter’, este podría convertirse en el peor fin de semana en número de lo que va de 2026, pues hay alertas climáticas por el frío en Estados Unidos que están haciendo que las personas se queden en casa.

MGM Amazon Studios estima que ‘Mercy’ alcance una recaudación de $12.6 millones de dólares en su fin de semana de estreno, pese a que lo que algunos esperaban eran $15 millones de dólares.

‘Avatar: Fire and Ash’ pasará a ocupar el segundo puesto de la lista y ‘Zootopia 2’ seguirá en el tercer lugar. Hay que recordar que ambas películas han estado liderando la lista desde su estreno a finales del 2025, y ambas han roto récords. Incluso, ‘Zootopia 2’ ha pasado a ser parte de la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia.

¿De qué trata ‘Mercy’?

‘Mercy’ está ambientada en una ciudad de Los Ángeles futurista. Ocurre en 2029 y Chris Pratt interpreta a un hombre que está siendo juzgado por el asesinato de su esposa. Lo “diferente” que plantea la película es que el juez que está al mando de su casa es una Inteligencia Artificial. Pratt comparte el protagonismo con Rebecca Ferguson.

En la crítica de la película publicada en ‘The New York Times’, dice: “Al final, solo queda un tipo que, al igual que el desventurado espectador, está infelizmente atrapado en una silla viendo un montón de tonterías en pantalla“.

‘Mercy’ ha sido dirigida por Timur Bekmambetov, conocido por ‘Wanted’ (2008), ‘Abraham Lincoln: Vampire Hunter’ (2012) y otros títulos comerciales.

