La Casa de los Famosos 6: Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda son los primeros habitantes confirmados

Lupita Jones, Jailyne Ojeda y Kunno fueron confirmados este lunes como los primeros habitantes del reality show La Casa de los Famosos 6, que estrenará la cadena Telemundo el próximo 17 de febrero.

A través de la cuenta en Instagram del programa compartieron el anuncio que ya ha emocionado a los seguidores de la famosa competencia.

“Sí, estoy confirmada, sorprendida, pero feliz. Nos vemos en La Casa de los Famosos”, dijo la Miss Universo 1991, quien hace unos días intentó despistar a la audiencia al declarar que no se veía en un formato así pues creía que ella sería muy aburrida.

En el caso de Kunno, en el video que subieron se escuchó a la Jefa decirle al creador de contenido que estaba confirmado para esta sexta temporada y el influencer comenzó a modelar para mostrar su emoción por esta noticia.

La tercera confirmada fue Jailyne Ojeda, modelo y creadora de contenido, quien al ritmo del Chaca Chaca anunció que será parte de la “telenovela de la vida real” en esta sexta temporada.

Con el paso de los días se irán conociendo más nombres de habitantes, quienes se sumarán a una exitosa experiencia que ha tenido como ganadores de otras ediciones a Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y, más recientemente, Carlos “Caramelo” Cruz.

La conducción del programa de telerrealidad estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza. En esta sexta temporada se esperan nuevamente amoríos, alianzas, traiciones y mucho drama, los elementos que caracterizan a este reality show en el que el público tiene la decisión final para sacar a quien no les guste en el juego.

Desde ya, la audiencia ha reaccionado a estos anuncios, pero además hay quienes han pedido a algunas figuras como Melissa Gate y Yina Calderón.

Sigue leyendo:

· La Jefa reaparece para hablar de los próximos habitantes de La Casa de los Famosos

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”