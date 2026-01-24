Lupita Jones no descarta entrar a La Casa de los Famosos 6

Hay mucha insistencia con la posibilidad de que Lupita Jones, actriz mexicana y experta en certámenes de belleza, entre a La Casa de los Famosos 6, reality show que estrenará la cadena de televisión Telemundo.

Ante los rumores que hay, a la Miss Universo 1991 le preguntaron si se atrevería a formar parte de la “telenovela de la vida real”, como también es conocido este programa.

“José Manuel Figueroa nos decía que le gustaría verla a usted, que la considera una persona interesante para este formato”, le comentó un reportero.

Luego de escucharlo, Lupita Jones se rió y le contestó: “¿Tú crees que yo soy interesante para esas cosas? Yo creo que sería muy aburrida porque, a diferencia de lo que mucha gente cree, a mí no me gusta pelear, no me gusta confrontar, no me gustan los líos”.

Sin embargo, la gran sorpresa se dio cuando la mexicana dijo: “No sé, pero como dicen, ‘nunca digas nunca’”.

Con esto, dejó abierta la posibilidad de entrar al reality show y llamar la atención de muchos por su personalidad.

Las reacciones por este anuncio no han faltado y una fue la de Osmel Sousa, quien comentó en el programa Hoy Día que no le agrada tanto la idea, pues tuvo recientes diferencias con quien fue su compañera en programas como Nuestra Belleza Latina.

“Lupita era muy amiga mía, pero cuando entré a Miss Universo puso en su cuenta en Instagram una cosa muy desagradable, entonces yo no la llamé más nunca. No tenía que haber puesto esa pesadez”, dijo.

El zar de la belleza explicó que antes que a ella le gustaría ver a Dayanara Torres, pues tiene unas cuantas cosas que decirle.

Telemundo finiquita detalles para el lanzamiento de esta nueva temporada, con un elenco renovado para dar contenido imperdible a la audiencia.

