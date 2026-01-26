Manelyk González insistió en que está soltera y pidió que no le inventen parejas

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, se mostró cansada este lunes de que la estén vinculando sentimentalmente con cada hombre que aparece en sus redes sociales.

La ex Acapulco Shore, quien hace unos meses terminó con Carlos “Caramelo” Cruz afirmó que está soltera y que, por ahora, no se ha dado de nuevo una oportunidad en el amor.

“Últimamente… me han estado shipeando con cada persona del sexo masculino que aparece en mis redes sociales y no está bien… porque están alimentando una mentira sobre mi vida personal”, dijo en un video que subió en la tarde de este 26 de enero a su canal de YouTube.

Afirmó que desde que se instaló en Los Ángeles le han inventado al menos ocho parejas. “No me gusta, no está bien. Yo sé que muchas de ustedes no lo hacen con el afán de molestar, pero recuerden que eso se queda en las redes sociales”, recordó.

La exparticipante de La Casa de los Famosos dijo que esta situación la está afectando, porque son muchas las relaciones falsas que le han puesto. “No está bien porque ustedes no saben la vida de la otra persona, si tiene pareja… si tiene familia, y ustedes ya están haciendo un desastre”, destacó.

Manelyk González reitera que no tiene novio

En el video, pidió que se detengan con este tipo de comentarios, ya que se está viendo muy afectada por esta situación. “Basta de estos chismes y argüende pendejo… Habrá otras personas que vivan del chisme y que necesiten eso, nosotras no”.

Manelyk pidió un alto total a las especulaciones amorosas, asegurando que ella misma será quien lo comunique si llega a tener una relación formal, y pide que se le dé más importancia a sus proyectos profesionales, que es en estos momentos su objetivo principal.

