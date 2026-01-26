Mujer recibe 60 boletos de lotería de regalo y gana el premio mayor

Un regalo inesperado convirtió un cumpleaños en un evento que cambió l avida de una mujer. Lo que comenzó como una celebración sorpresa entre amigos terminó con una ganancia que nadie vio venir, gracias a un ramo muy poco convencional.

Wendy, residente de Canton, Ohio, celebraba su cumpleaños cuando sus amigos y familiares le organizaron una fiesta sorpresa, informó la Ohio Lottery en un comunicado.

Durante la reunión, su mejor amiga Carrie le entregó un peculiar obsequio: un ramo compuesto por 60 boletos raspables de la lotería estatal.

En medio de la fiesta, Wendy decidió raspar algunos boletos, pero guardó la mayoría para más tarde.

Ya en casa, continuó revisándolos uno por uno hasta llegar al último: un boleto de $2 del juego Cash Explosion Cashword. Fue entonces cuando descubrió que había ganado el premio mayor.

“Wendy dijo que ya era el mejor cumpleaños de su vida gracias a la fiesta, pero el dramático premio con el último boleto lo hizo aún mejor”, señaló la Ohio Lottery en su comunicado oficial.

El boleto resultó ganador de $20,000. Tras aplicarse los impuestos federales y estatales, que en conjunto representan el 26.75%, Wendy recibirá un pago final de $14,650.

Según la lotería, Wendy llamó de inmediato a su amiga para contarle la noticia y confirmar si lo que estaba viendo podía ser real.

Sin embargo, la emoción vino acompañada de incredulidad, ya que no terminó de creerlo hasta que llevó el boleto a una oficina regional de la Ohio Lottery, donde confirmaron oficialmente el premio.

La ganadora ya tiene planes claros para el dinero. De acuerdo con el organismo, utilizará parte del premio para llevar a Carrie a un viaje entre amigas a Punta Cana y el resto para pagar deudas de su tarjeta de crédito.

El boleto ganador fue comprado en una tienda de conveniencia Circle K ubicada en Norton, Ohio.

Las autoridades señalaron que las probabilidades generales de ganar en el juego Cash Explosion Cashword son de 1 entre 4.22, y que aún quedan premios mayores disponibles.

