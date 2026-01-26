¿Quiénes fueron los primeros eliminados de Apostarías por mí? 

Este 25 de enero eligieron a la primera pareja eliminada del reality show ¿Apostarías por mí?, que transmite Univision. Los que recibieron menos votos fueron los colombianos Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes tuvieron que abandonar la villa en Brasil en la que se desarrolla la competencia.

En la entrega de este domingo, Alina y Jim; Adrián Di Monte y Nuja Amar; y Laysha y ‘El Malito’ se enfrentaron después de haber sido nominados, una por fallar en el Desafío de Parejas, otra por tener menos dinero en la bolsa semanal y otra por votos de sus compañeros.

Alina Lozano y Jim Velásquez, exparticipantes de ¿Apostarías por mí? Crédito: Univision

Luego de la votación por parte de la audiencia, Alejandra Espinoza hizo el anuncio en la gala. “La pareja salvada esta noche y que continúa en ¿Apostarías por mí? son ustedes, Adrián y Nuja”, anunció.

Con esto, se oficializó la salida de los colombianos Alina y Jim, quienes para muchos habían dado contenido en la villa, pero no fue suficiente para obtener el apoyo de la audiencia.

Eliminados de ¿Apostarías por mí? en la primera semana

En entrevista con Lambda García, la actriz le dijo luego de ser eliminada. “Me siento agradecida, triste de habernos ido tan pronto, pero muy agradecida”.

Explicaron que tienen una sensación dulce-amarga por haberse convertido en los primeros eliminados, pero que aceptan la decisión que los televidentes tomaron.

La pareja estuvo a punto de salir de la placa de nominación, pero al no seguir las instrucciones quedaron nominados. “Ustedes no siguieron las reglas y por tanto se van a ir a eliminación”, afirmaron Alan Tacher y Alejandra Espinoza, conductores del programa de telerrealidad.

La salida de Alina y Jim trajo muchos comentarios en redes sociales, en su mayoría para lamentar que quedaron eliminados de la producción. “Ellos no debieron salir”, “Yo también me despido de este programa”, “Me quebró”, “Ellos dan muy buen contenido”, “No puede ser, se fueron los que daban contenido”, “Eran la diversión, los demás son muy aburridos”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

