Sydney Sweeney aconseja a los actores jóvenes para lidiar con el rechazo en Hollywood

La actriz Sydney Sweeney ofreció un consejo a los jovenes actores sobre cómo lidiar con el rechazo en el difícil mundo de la actuación en Hollywood.

Sweeney, quien se encuentra en medio de la promoción de su más reciente película ‘The Housemaid’, conversó con la revista PEOPLE sobre cómo priorizar la pasión frente a los desafíos de la industria. “Honestamente, hazlo mientras lo ames”, dijo la estrella de ‘Euphoria’.

La artista aseguró que la clave es amar mucho el trabajo para lograr avanzar en la industria y superar el constante rechazo. “Tienes que amarlo mucho, porque es realmente difícil y te van a decir ‘no’ más veces de las que te van a decir ‘sí’”, afirmó

Sweeney remarcó lo difícil que es lidiar con el rechazo en la industria de Hollywood. “Tienes que lidiar con el rechazo, y es mucho. Así que si lo amas hasta la médula, nada de eso importa, porque estás haciendo lo que amas”, resaltó.

Sydney Sweeney ha sido blanco de polémicas en redes sociales durante los últimos meses. La actriz, que sostiene una relación con el ejecutivo discográfico estadounidense Scooter Braun, protagonizó una polémica campaña de jeans por la cual fue acusada de promover la eugenesia.

La campaña “Sydney Sweeney Has Great Jeans” de American Eagle se lanzó a finales de junio de este año y la empresa hizo un juego de palabras entre “genes” y “jeans” debido a que en inglés ambas palabras se pronuncian casi igual. Esto hizo que la actriz y la marca fuesen señalados de promover la eugenesia y hacer un guiño a la supremacía blanca.

Aunque la marca publicó un comunicado en el que aclaraban que no había otra intención detrás del mensaje de la campaña, Sydney Sweeney prefirió evitar la polémica en la que estaba envuelta.

En esa misma entrevista con PEOPLE, Sydney Sweeney aseguró que su silencio sobre la polémica “abrió más la brecha en lugar de cerrarla”. “La verdad es que me sorprendió la reacción”, añadió Sweeney. “Lo hice porque me encantan los jeans y la marca. No comparto las opiniones que algunas personas han elegido para la campaña. Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertos. Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la división. Espero que este nuevo año nos centremos más en lo que nos conecta en lugar de en lo que nos divide”.

