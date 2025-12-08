Sydney Sweeney habla sobre polémica de American Eagle y asegura que solo quiere unir a la gente

La actriz Sydney Sweeney está promocionando el estreno de la película ‘The Housemaid’, la cual protagoniza junto con Amanda Seyfried. Los medios a los que ha asistido han aprovechado para hacerle preguntas sobre algunas polémicas que ha tenido que enfrentar este año.

En una reciente entrevista con la revista ‘People’ se tocó la polémica que hubo con la publicidad que hizo para American Eagle en junio, en la que decía: “Sydney Sweeney Has Great Jeans”. La polémica se generó por el juego de palabras entre “genes” y “jeans”, la cual en inglés se pronuncian casi igual.

En redes sociales, la actriz de 28 años fue acusada de eugenesia y hacer un guiño a la supremacía blanca. Con el paso de los meses también se ha asegurado que es parte del Partido Republicano de Estados Unidos, aunque ella nunca ha hecho oficial su postura política.

En la entrevista con ‘People’ declaró: “Honestamente, me sorprendió la reacción. Lo hice porque amo los jeans y amo la marca. No apoyo las opiniones que algunas personas eligieron conectar con la campaña. Muchos me han asignado motivos y etiquetas que simplemente no son ciertas”.

Tras su participación en la serie de HBO ‘Euphoria’, en la que interpreta a Cassie Howard desde la primera temporada, Sweeney se ha convertido en una de las actrices más populares de Hollywood. Ha protagonizado comedias románticas y, con ‘The Housemaid’, se estrena con un thriller psicológico.

Durante la misma conversación aseguró: “Estoy en contra del odio y la división. En el pasado mi postura ha sido nunca responder a la prensa negativa o positiva, pero recientemente he llegado a darme cuenta de que mi silencio respecto a este tema solo ha ampliado la brecha, no la ha cerrado”.

También agregó que las personas cercanas a ella saben que busca unir a las personas, y que su intención en ningún momento ha sido crear un conflicto. Por otro lado, haciendo uso de su experiencia reciente, la actriz aconsejó a los jóvenes actores para que logren lidiar con el rechazo en Hollywood.

Además de la polémica por la publicidad, Sweeney ha sido noticia este año por otras razones no relacionadas con su carrera actoral. Por ejemplo, en marzo se confirmó que ella y Jonathan Davino habían terminado tras siete años de relación. Ahora, en noviembre, ha comenzado un romance con Scooter Braun.

Sigue leyendo:

• Sydney Sweeney y Amanda Seyfried filmaron ‘The Housemaid’ en una mansión histórica

• Sydney Sweeney celebró Thanksgiving con temática de ‘Shrek’

• Sydney Sweeney explica cómo recuperó la casa de sus bisabuelos en Idaho