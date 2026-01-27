Gustavo Petro exige a Trump que regrese a Maduro para que enfrente la justicia en Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales del país, y condenó el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas.

“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, afirmó durante un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

El mandatario agregó que bombardear Caracas “no es un acto contra Maduro, sino contra la patria de Bolívar”.

Asimismo, cuestionó el uso de la fuerza para resolver disputas políticas en la región y advirtió sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela. “Esa marca no será contra Maduro, así él muera en una cárcel de Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, dijo.

El presidente colombiano hizo el pronunciamiento en el marco de críticas al actual orden internacional y al papel de Naciones Unidas, al considerar que el organismo atraviesa una “decadencia” por su incapacidad para detener conflictos como la guerra en Gaza.

Según Petro, la superación de ese sistema no debe darse mediante el uso de la fuerza ni de intervenciones militares, sino a partir de una concepción de “hermandad humana” que esté por encima de la lógica de los Estados.

El ataque estadounidense del 3 de enero fue calificado por Petro como un “secuestro” y su intervención de este martes ocurrió a una semana de su reunión prevista con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 3 de febrero.

La cita llega tras un año de desencuentros bilaterales que comenzaron cuando Petro se negó a recibir un vuelo con migrantes provenientes de Estados Unidos, argumentando un “trato indigno” para sus connacionales.

Petro recordó que había preparado un discurso contundente para la Plaza de Bolívar el 7 de enero, pero que la tensión se redujo tras una llamada con Trump en la que acordaron reunirse. “Trump me cambió el discurso, pero está escrito y algún día se publicará”, dijo.

