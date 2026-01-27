Productor de los Grammy niega que Taylor Swift actuará en la ceremonia

La cantante Taylor Swift no actuará en la ceremonia de los premios Grammy 2026 a pesar de los rumores que surgieron esta semana. El productor de los Grammy, Ben Winston, aclaró a la revista Hits que la estrella pop no actuará en la ceremonia y aseguró que el rumor surgió por la información que publicó la propia revista.

“La única razón por la que la gente piensa que Taylor podría actuar o venir es porque HITS

decidió imprimirlo esta semana y ponerlo en su lista HITS, y fue elegido mundialmente”,

dijo Winston a HITS en una entrevista reciente. “¡Y ahora me preguntas sobre ello, como si fuera real, cuando lo inventaron en tu oficina!”, expresó.

Taylor Swift tampoco cuenta con nominaciones en esta edición de los Grammy 2026 debido a que su álbum ‘The Life of a Showgirl’, estrenado en octubre, no calificó para ser nominado en la edición de este año debido a que no entró en el período de elegibilidad que se celebró del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025.

En 2025, Taylor Swift no obtuvo ningún galardón en la edición de los premios Grammy por primera vez en varios años, a pesar de que su álbum “The Tortured Poets Department” recibió seis nominaciones.

En toda su carrera, Taylor Swift ha ganado un total de 14 premios Grammy y además es la primera artista en la historia en ganar cuatro veces la categoría ‘Álbum del Año’ por sus producciones “Fearless” de 2010, “1989” de 2016, “Folklore” de 2021 y “Midnights” de 2024.

La Academia de la Grabación confirmó que entre los artistas que actuarán en los Grammy el próximo 1 de febrero se encuentran Sabrina Carpenter, Olivia Dean, SOMBR, Leon Thomas y las Marías.

La 68.ª edición anual de los Premios Grammy se transmitirá en vivo a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT por CBS y estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+.

