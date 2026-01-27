Vicente Fernández Jr. sorprende al presumir su cambio físico tras perder 17 kilos

Vicente Fernández Jr. sorprendió a sus seguidores al compartir que logró bajar más de 17 kilos tras adoptar un plan integral enfocado en mejorar su salud, un proceso que, según explicó, representó el cambio que necesitaba en esta etapa de su vida.

El cantante mexicano llamó la atención en redes sociales al mostrar su transformación física, lo que generó múltiples reacciones entre usuarios que comenzaron a compararlo con su hermano, Alejandro Fernández, como con su padre, Vicente Fernández, conocido como ‘El Charro de Huentitán’.

El proceso estuvo supervisado por los doctores David García Pérez y Suhail J. Luna, quienes dieron a conocer los detalles a través de una publicación en sus cuentas de Instagram. En ella señalaron que el resultado fue producto de un acompañamiento médico que incluyó actividad física constante y una modificación significativa en los hábitos alimenticios del artista.

“Felicidades @vicentefdzjr9 17 kg menos no son casualidad, Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros, Trabajo real es igual a resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación.

En la imagen que se volvió viral, Vicente Fernández Jr. aparece junto a su médico, mostrando una figura más estilizada. El cambio se da a sus 62 años y a pocas semanas del nacimiento de su primera hija con Mariana González.

Como era de esperarse, la publicación recibió numerosos comentarios de felicitación por parte de seguidores e internautas, quienes destacaron la importancia de mejorar los hábitos de salud con el paso de los años. Varios usuarios también señalaron el parecido físico que ahora guarda con Alejandro Fernández y con su padre, tras el cambio registrado.

Sigue leyendo: