Madre de Brooklyn es arrestada y acusada tras hallarse el cuerpo de su bebé en una bolsa de lona

La policía capturó y acuso a la madre de una bebé de un mes descubierta sin vida en una bolsa de lona oculta en el apartamento de la familia para esconder su cuerpo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los funcionarios expresaron que Gynae Kendall, de 25 años, residente de Flatbush, fue arrestado el domingo en la noche por su implicación con la muerte de su hija, Addonys Kendall.

Los oficiales encontraron a la bebé en una bolsa de lona en un armario de la casa en Veronica Place y Beverley Road alrededor de las 7:30 de la noche del sábado, luego que la abuela de la infante llamara al 911 y solicitara a los agentes que hicieran un control de bienestar porque algo parecía estar mal, de acuerdo con las autoridades.

En principio, la policía dijo que en un principio no hallaron nada, pero los detectives que volvieron al apartamento y descubrieron el cadáver del bebé.

NYPD dijo que la bebé no tenía ningún trauma visible en su cuerpo y que aún están investigando cómo y cuándo murió.

Según los funcionarios del Departamento, los médicos forenses de la ciudad investigan la causa de muerte. Un vocero de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad todavía no ha respondido a la solicitud de información.

Sigue leyendo:

• Padres dejaron morir de hambre a su hijo de 5 años hasta que pesó 19 libras: Policía

• Madre mató a sus 2 niños en NJ: acusación

• Muerte de bebé declarada homicidio más de un año después de su hallazgo