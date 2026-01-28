Kristen Stewart está evaluando mudarse a Europa

En las últimas semanas, Kristen Stewart ha estado promocionando el estreno de ‘The Chronology of Water’, la película en la que ha debutado como directora. La actriz, quien se hizo famosa hace varios años, ha confesado que evalúa la opción de mudarse a Europa.

Durante una entrevista que tuvo con la versión británica de la revista ‘The Time’, Stewart dijo: “No puedo trabajar libremente allí, pero tampoco quiero renunciar por completo. Me gustaría hacer películas en Europa y luego imponérselas al pueblo estadounidense”.

Actualmente, Stewart vive entre Los Ángeles y California, pero parece ser que quiere incluir alguna ciudad de Europa entre sus residencias, por lo menos mientras termina el periodo presidencia de Donald Trump. En la misma entrevista, la actriz y directora dijo: “La realidad se está desmoronando por completo con Trump. Pero deberíamos inspirarnos en él y crear la realidad en la que queremos vivir”.

‘The Chronology of Water’ se filmó en Letonia, y la película es una adaptación de las memorias de la escritora y exnadadora Lidia Yuknavitch, publicadas en 2011.

Esta nueva etapa de su carrera en la que ha entrado Stewart le ha permitido también evaluar algunos factores de la industria. También confesó a ‘The Time’ que con esta película ha podido comprobar que se respeta más a las directoras que a las actrices.

Ni sus planes ni mudanza ni el descontento con algunas características de la industria la han hecho cambiar de opinión sobre su carrera, incluso, hace varias semanas llegó a decir que estaba dispuesta a dirigir un remake de ‘Twilight’ (‘Crepúsculo’), la saga que la hizo famosa.

Durante el último año, Stewart ha vivido varios cambios en su vida, pues además de planificar su debut como directora, también se casó con Dylan Meyer tras seis años de relación.

Si se concreta su mudanza a Europa no sería la primera estrella en tomar esta decisión tras la llegada de Trump a su segundo mandato, pues desde el año pasado ha sido noticia como otras personalidades dejan su vida en Estados Unidos para comenzar una nueva vida en Europa. Ellen DeGeneres y Rosie O’Donnell han sido de los casos más comentados.

