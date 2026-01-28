Zohran Mamdani nombra “zarina del Mundial” a su directora de campaña

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró el martes “zarina del Mundial” a su directora de campaña, la consultora Maya Handa, con el objetivo de que dirija la colaboración entre las agencias públicas y el sector privado previa al torneo de fútbol.

“Jugadora y fan del fútbol de toda la vida, Handa usará este puesto innovador para supervisar el trabajo entre agencias de la Administración Mamdani para acoger la Copa Mundial 2026 de la FIFA y garantizar que el evento histórico beneficia a los residentes y la economía de la ciudad”, indica un comunicado.

Handa, de origen indio, dirigió la campaña electoral que llevó a Mamdani a la victoria, y que destacó por su movilización social y uso de las redes sociales, así como asesora en el equipo de transición del regidor.

De acuerdo con el currículo compartido por la oficina del alcalde, Handa está graduada en análisis de políticas públicas por la Universidad de Chicago y tiene experiencia como consultora política y estratega de campañas electorales.

El alcalde prometió durante su campaña crear el puesto de ‘zar del Mundial’ para presionar a la FIFA a bajar los precios de las entradas de los partidos que tendrán lugar en el estadio Metlife, en East Rutherford, en el vecino estado de Nueva Jersey, incluyendo la final.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre junio y julio, será la mayor edición jamás realizada, al contar con la participación de 48 selecciones y acoger 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Mamdani nombró el martes casi una decena de cargos para la Alcaldía de Nueva York, que ha adjudicado en todos los casos a mujeres, de las que destaca su “compromiso serio e inquebrantable con el servicio público”.

