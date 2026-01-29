Caramelo quiere que Yailin La Más Viral entre a La Casa de los Famosos 6

Carlos “Caramelo” Cruz, quien ganó La Casa de los Famosos All-Stars, se mostró muy emocionado por el próximo estreno de la sexta temporada del reality show de Telemundo y comentó que le encantaría ver a su compatriota Yailin La Más Viral.

El creador dominicano de contenido habló con Génesis Suero para el programa En Casa con Telemundo y explicó que la cantante debería formar parte de esta temporada: “Yo creo que la que se merece entrar es Yailin, que su gente vea un 24/7 de ella, que esté en La Casa de los Famosos, que la gente vea cómo se expresa”.

Consideró que esta es una gran oportunidad para la carrera de la intérprete de ‘Bing Bong’ ya que la verán sin filtros y de una manera más cercana.

“La va a ayudar muchísimo porque muchas personas le van a dar cariño, amor, porque se van a identificar con ella”, dijo para luego agregar: “Ella la prende”.

¿Qué sabemos hasta ahora de La Casa de los Famosos 6?

El programa de telerrealidad, que conducen nuevamente Javier Poza y Jimena Gállego, llega a la pantalla de Telemundo el próximo 17 de febrero. Por ahora, hay tres concursantes confirmados: Lupita Jones, Kunno y Jayline Ojeda.

Se tiene previsto que en los próximos días anuncien más habitantes para esta temporada.

Este formato se ha convertido en un éxito para la cadena de televisión y, por ende, renovaron para esta nueva temporada en el 2026.

Anteriormente, esta franquicia la han ganado personalidades como Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y, más recientemente, Caramelo.

