El regreso de los Changeables: McDonald’s revive sus juguetes más icónicos de los años 80

Con una reputación bien marcada de ser los juguetes que definieron una era, al transformar una simple hamburguesa o unas papas fritas de plástico en figuras de acción, McDonald’s trajo de regreso a los Changeables. Esta nueva edición mantiene la esencia de los 80 pero con un diseño renovado para las nuevas generaciones.

Desde el 27 de enero, en los restaurantes McDonald’s de Estados Unidos, los fanáticos y coleccionistas podrán disfrutar de la colección de Changeables 2026. Esta entrega incluye versiones actualizadas de los robots y dinosaurios que debutaron originalmente en las colecciones de la Cajita Feliz de 1987, 1989 y 1990.

La promoción de los Changeables 2026 estará disponible en el Happy Meal hasta el 9 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias. El regreso de estas figuras responde a las constantes solicitudes de los fanáticos en redes sociales como X (antes Twitter) y canales de servicio al cliente. El anuncio oficial fue realizado por Guillaume Huin, Director Senior de Marketing de McDonald’s, a través de su cuenta oficial.

¿Por qué son tan populares los Changeables?

La serie 2026 de los Changeables actualiza los mecanismos de transformación de los robots y dinosaurios originales sin perder su estética clásica. Crédito: @HuinGuillaume | Cortesía

En la web oficial de McDonald’s, se pueden observar las 16 figuras coleccionables:

A finales de los 80, su éxito radicó en la capacidad de los juguetes para transformarse en personajes robóticos a partir de productos icónicos del menú, como hamburguesas, papas fritas y batidos.

Gorra Gorra

Teef Rex

FR 13S

Gala

Vash

Drinkobius 999

Fergón

D1V4

Kurtis el Divino

Boo Bot

PterabagdyI

Sizzlesaurus

X CH4NG3

Torrus

Min-EE

Ki0

Cómo conseguir los Changeables 2026

Para obtener estas piezas, es necesario adquirir un Happy Meal, el cual incluye una figura aleatoria por compra. Para completar la colección completa, los expertos sugieren las siguientes estrategias:

Estrategias para coleccionar:

Compras estratégicas: Debido a que cada Cajita Feliz incluye un juguete al azar sin garantía de evitar duplicados, se recomienda realizar compras distribuidas en diferentes visitas.

Debido a que cada incluye un juguete al azar sin garantía de evitar duplicados, se recomienda realizar compras distribuidas en diferentes visitas. Visitas frecuentes: La promoción dura aproximadamente semanas . Es ideal acudir semanalmente para maximizar la variedad antes de que rote el inventario.

La promoción dura aproximadamente . Es ideal acudir semanalmente para maximizar la variedad antes de que rote el inventario. Comunidad e intercambio: Para gestionar las figuras repetidas, se recomienda unirse a grupos de fans en Reddit (como r/McDonaldsEmployees o r/happymeal ), Facebook o comunidades locales para realizar intercambios (swaps) .

Para gestionar las figuras repetidas, se recomienda unirse a grupos de fans en (como o ), Facebook o comunidades locales para realizar . Optimiza tu gasto: Utiliza la App de McDonald’s para encontrar cupones de descuento en Happy Meal o combos familiares, lo que ayuda a reducir el costo estimado de $5 a $7 USD por caja.

Sigue leyendo: