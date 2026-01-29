Salón de la Fama analiza posibles sanciones tras votación que excluyó a Bill Belichick

La exclusión de Bill Belichick en su primer año de elegibilidad desató una fuerte polémica que escaló mediáticamente. La presión fue tal que el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional emitió una declaración anunciando que revisará el proceso de votación.

A través de un comunicado, el organismo informó que tomará medidas en caso de encontrar irregularidades durante el proceso de votación y selección.

En caso de que alguno de los 50 miembros haya incurrido en alguna falta a los estatutos en la selección de la clase 2026, habrá sanciones que podrían llegar hasta la desintegración del comité.

“Cada año, el Salón de la Fama revisa el proceso de selección y la composición del Comité de Selección de 50 personas”, explicaron.

“Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, entienden que se tomarán medidas. Eso podría incluir la posibilidad de que dicho(s) selector(es) no sigan siendo miembros del comité en el futuro”, puntualizaron.

The Pro Football Hall of Fame released a statement today that it could remove voters who violated bylaws: pic.twitter.com/zrbOI0ugUP — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 28, 2026

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de la NFL gracias a sus ocho Super Bowl; dos títulos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, en nueve apariciones.

Además, sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales, 11 de ellos consecutivos; obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs, marca solo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama, que obtuvo 347.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro. La noticia generó un alud de rechazo y cuestionamiento público de fans, leyendas de la NFL y hasta presidente Donald Trump. El mandatario criticó la decisión en redes sociales e incluso solicitó que se revirtiera

En redes sociales surgió la especulación que relacionan el desaire con el escándalo del “Spygate”, donde New England Patriots fue sorprendido grabando señales defensivas de los New York Jets desde una ubicación no autorizada durante un partido en 2007, lo que derivó en multas históricas y la pérdida de selecciones de draft.

Entre tanto, los nuevos integrantes de la clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional serán dados a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia ‘NFL Honors’.



