Alfredo Adame lanza mensaje contra exparticipantes de La Casa de los Famosos All-Stars que lo criticaron

El actor mexicano Alfredo Adame fue invitado a La Mesa Caliente, programa de Telemundo, y habló de distintos temas, incluyendo las controversiales declaraciones que hicieron en su contra Paulo Quevedo, Rosa Caiafa, Diego Soldano y Luca Onestini.

En el show le preguntaron al artista qué pensaba de las críticas que sus excompañeros en La Casa de los Famosos hicieron contra él por haber ganado La Granja VIP.

Sin titubeos y con la frontalidad que lo caracteriza, el Golden Boy afirmó: “Siento mucho júbilo de que sigan sacando sus mediocridades, sus ignorancias y sobre todo la vida fracasada que han llevado”.

Después de este mensaje general, dedicó unas palabras a cada uno. El primero fue Diego Soldano, quien según Adame, es un actor fracasado que tiene tres años sin trabajo y por eso se dedica a hablar de él. “Lo llevaron a La Casa de los Famosos para que yo lo humillara y denostara”, afirmó.

Acerca de Rosa Caifa, cuando iba a insultarla, las conductoras le dijeron que tuviera cuidada, pero al final el artista consideró que la creadora colombiana de contenido no vale “un cacahuate” y por eso no quiso profundizar en ella.

El tercero que mencionó fue a Paulo Quevedo, con quien ha tenido pleitos en el pasado y evitó hacer comentarios tan fuertes en esta oportunidad.

Por último, lamentó que Luca Onestini siendo tan joven tenga una vida tan triste y que no “sirva para nada”.

Pese a que han pasado varios meses desde que se terminó La Casa de los Famosos All-Stars la rivalidad entre algunos exjugadores se mantiene y como muestra están las recientes declaraciones de Alfredo Adame, quien no olvida varias de las cosas que vivió en el programa de telerrealidad.

