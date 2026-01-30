Entradas para el Super Bowl LX se ofrecen hasta por más de $50,000 dólares
El valor de los boletos para el partido por el título de la NFL ha mantenido una tendencia ascendente desde la primera edición del evento en 196
Las entradas para el Super Bowl LX, que se disputará dentro de diez días en California entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se ofrecen desde este viernes con precios que van desde los $5,500 hasta los $52,650 dólares.
En Ticketmaster, la opción más económica cuesta $5,904 dólares correspondiente a un asiento en una esquina del estadio, ubicado en el cuarto nivel. En contraste, el boleto más costoso en ese portal alcanza los $52,650 dólares en una zona VIP situada a escasos metros de la banda de los Patriots.
Por su parte, StubHub, plataforma del mercado secundario, ofrece entradas desde $6,120, mientras que el precio máximo llega a $36,431 en un sector preferencial del lado de los Seahawks. En TickPick, los boletos parten desde $5,649 y pueden superar los $32,815 dólares en las ubicaciones más exclusivas.
El duelo en Santa Clara marcará la reedición del Super Bowl XLIX de 2015, en el que los Patriots se impusieron 28-24 a los Seahawks en un final memorable, decidido por la histórica intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson en la yarda uno.
