Entradas para el Super Bowl LX se ofrecen hasta por más de $50,000 dólares

Las entradas para el Super Bowl LX, que se disputará dentro de diez días en California entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se ofrecen desde este viernes con precios que van desde los $5,500 hasta los $52,650 dólares.

En Ticketmaster, la opción más económica cuesta $5,904 dólares correspondiente a un asiento en una esquina del estadio, ubicado en el cuarto nivel. En contraste, el boleto más costoso en ese portal alcanza los $52,650 dólares en una zona VIP situada a escasos metros de la banda de los Patriots.

Por su parte, StubHub, plataforma del mercado secundario, ofrece entradas desde $6,120, mientras que el precio máximo llega a $36,431 en un sector preferencial del lado de los Seahawks. En TickPick, los boletos parten desde $5,649 y pueden superar los $32,815 dólares en las ubicaciones más exclusivas.

El duelo en Santa Clara marcará la reedición del Super Bowl XLIX de 2015, en el que los Patriots se impusieron 28-24 a los Seahawks en un final memorable, decidido por la histórica intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson en la yarda uno.

