Lupillo Rivera reacciona a las declaraciones que Lorenzo Méndez hizo de Chiquis

El cantante Lupillo Rivera, quien forma parte de los analistas del reality show ¿Apostarías por mí? reaccionó a las recientes declaraciones que Lorenzo Méndez hizo de su expareja Chiquis Rivera.

El ‘Toro del Corrido’, quien es panelista en esta competencia, afirmó que los matrimonios son de dos personas y que nadie más se puede meter.

“Pasan los divorcios y es culpa de los dos. No importa el comportamiento de una o de otra; son dos para que funcione y dos para que termine. Además, yo quiero mucho más a Chiquis que a Lorenzo, la verdad. No me importa que se haya equivocado ella; de todas maneras la sigo queriendo”, afirmó el cantante de música regional mexicana.

Con su declaración, dejó ver que, pese a las diferencias, que han tenido en el pasado, al menos en este conflicto respalda a su sobrina.

¿Qué dijo Lorenzo Méndez de Chiquis Rivera?

El cantante tuvo una conversación con el locutor Raúl, el Pelón sobre su matrimonio y dijo que cada vez se convirtió en algo más insostenible.

“Cada dos semanas yo agarraba un vuelo, me valía madr*s (para ver a mis hijas) y cada vez era una pelea. Llegaba a El Paso, tenía que tener puesto en GPS puesto”, señaló.

En otra parte, el artista indicó: “Ya no aguantaba, perdí mis hu3vos, perdí mi identidad, perdí todo. No estoy hablando mal de ella, es la verdad, espero que ya haya sanado sus traumas y ya no sea así con quien está siendo feliz. Te estaba diciendo que me llegó a pegar”.

Este mensaje ha traído una ola de mensajes, algunos para apoyarlo y otros para criticarlo, pues consideran que no debió ventilar cosas que vivió en su matrimonio con la “Abeja Reina”, como también es conocida la famosa.

