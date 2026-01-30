Lupillo Rivera reacciona a las declaraciones que Lorenzo Méndez hizo de Chiquis
Lupillo Rivera opinó de las recientes afirmaciones que hizo Lorenzo Méndez sobre Chiquis en el reality show ¿Apostarías por mí?
El cantante Lupillo Rivera, quien forma parte de los analistas del reality show ¿Apostarías por mí? reaccionó a las recientes declaraciones que Lorenzo Méndez hizo de su expareja Chiquis Rivera.
El ‘Toro del Corrido’, quien es panelista en esta competencia, afirmó que los matrimonios son de dos personas y que nadie más se puede meter.
“Pasan los divorcios y es culpa de los dos. No importa el comportamiento de una o de otra; son dos para que funcione y dos para que termine. Además, yo quiero mucho más a Chiquis que a Lorenzo, la verdad. No me importa que se haya equivocado ella; de todas maneras la sigo queriendo”, afirmó el cantante de música regional mexicana.
Con su declaración, dejó ver que, pese a las diferencias, que han tenido en el pasado, al menos en este conflicto respalda a su sobrina.
¿Qué dijo Lorenzo Méndez de Chiquis Rivera?
El cantante tuvo una conversación con el locutor Raúl, el Pelón sobre su matrimonio y dijo que cada vez se convirtió en algo más insostenible.
“Cada dos semanas yo agarraba un vuelo, me valía madr*s (para ver a mis hijas) y cada vez era una pelea. Llegaba a El Paso, tenía que tener puesto en GPS puesto”, señaló.
En otra parte, el artista indicó: “Ya no aguantaba, perdí mis hu3vos, perdí mi identidad, perdí todo. No estoy hablando mal de ella, es la verdad, espero que ya haya sanado sus traumas y ya no sea así con quien está siendo feliz. Te estaba diciendo que me llegó a pegar”.
Este mensaje ha traído una ola de mensajes, algunos para apoyarlo y otros para criticarlo, pues consideran que no debió ventilar cosas que vivió en su matrimonio con la “Abeja Reina”, como también es conocida la famosa.
