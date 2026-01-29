Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con Chiquis Rivera

El cantante Lorenzo Méndez aprovechó su estadía en la villa del reality show ¿Apostarías por mí? para hablar de los problemas que tuvo con Chiquis Rivera.

En una conversación con Raúl “El Pelón” afirmó que en varias ocasiones se sintió incómodo porque su ex se molestaba cada vez que él iba a ver a sus hijas. “Cada dos semanas yo agarraba un vuelo, me valía madr*s (para ver a mis hijas) y cada vez era una pelea. Llegaba a El Paso, tenía que tener puesto en GPS puesto”.

La situación se hizo tan insostenible para el cantante que notó cómo parte de su esencia se diluyó con el tiempo que estuvo en esta relación.

“Ya no aguantaba, perdí mis hu3vos, perdí mi identidad, perdí todo. No estoy hablando mal de ella, es la verdad, espero que ya haya sanado sus traumas y ya no sea así con quien está siendo feliz. Te estaba diciendo que me llegó a pegar”, afirmó.

Lorenzo Méndez habla de su pasado amoroso

El locutor escuchó con atención a Lorenzo Méndez y le explicó que hace un tiempo logró entrevistar a la hija de Jenni Rivera. En esa conversación, ella le confesó que había recibido ayuda psicológica y que había mejorado muchos aspectos de su vida.

Lorenzo Méndez, luego de separarse de Chiquis, comenzó a verse con más frecuencia con su exesposa Claudia Galván. Esto ocurrió a mediados de 2025 debido a los preparativos de la fiesta de quinceañera de su hija.

La situación, que empezó como una convivencia por “coparentalidad”, terminó en el resurgimiento de su relación sentimental tras 10 años de haber estado divorciados y por eso ahora se les ve juntos en el reality show ¿Apostarías por mí?

Durante su participación en este nuevo programa, Lorenzo ha aprovechado para reflexionar sobre su pasado (incluyendo su matrimonio con Chiquis), mencionando que ahora se siente en una etapa de mayor libertad e identidad junto a Claudia.

Sigue leyendo:

· Zerboni confirmado para participar en el reality show ¿Apostarías por mí?

· Muestran cómo es la villa del reality show ¿Apostarías por mí?

· ‘Lupillo Rivera es uno de los analistas de ¿Apostarías por mí?