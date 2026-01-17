Lupillo Rivera dice cuál es la estrategia que deben tener los participantes de ¿Apostarías por mí?

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, se estrenará como analista del reality show ¿Apostarías por mí?, un proyecto de TelevisaUnivision que se grabará en Brasil.

A pocas horas del lanzamiento de este nuevo programa de telerrealidad, el Toro del Corrido, como también es conocido, habló con Alan Tacher de la estrategia que considera mejor para avanzar dentro del juego.

“Yo creo que el secreto del gane de este juego es dejar a la mujer convertirse en la gran estratega. Ese es el punto, yo creo”, comentó.

En su opinión, el público se enamorará del hombre si deja que su pareja se convierta en el líder.

Lupillo Rivera se caracterizó en La Casa de los Famosos por hacer planes y jugadas con la intención de mover el reality show, por esa razón dio este consejo a los concursantes de esta nueva competencia.

Las expectativas de Lupillo Rivera con ¿Apostarías por mí?

En esta entrevista con Alan Tacher, conductor del programa, dijo que se siente muy contento de formar parte de este proyecto, debido a que es algo que no había hecho anteriormente.

“Nos tocó esa gran tarea, dejar de ser participante a ser analista. Me siento muy contento, vamos a analizar todas las jugadas que hagan porque es apostar a la pareja. Ahí es donde pueden venir las grandes diferencias”, afirmó.

Esta dinámica considera que hará divertida la competencia, además de que las parejas tendrán que pasar mucho tiempo juntas, algo que considera favorecedor a quienes llevan menos tiempo en relación pero para las que tienen muchos años podría convertirse en un problema.

El estreno de ¿Apostarías por mí? está previsto para este 18 de enero, con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher. Además de Lupillo, en el staff de analistas estará Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

Sigue leyendo: